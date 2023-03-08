Александр Кожевников: «Тамбиев – временщик. «Адмирал» вымучил плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого!»

Теги Амур Сборная России по хоккею КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Леонид Тамбиев Иван Николишин Адмирал Либор Шулак Ярослав Лихачев Никита Гребенкин Хоккей

Александр Кожевников отметил, что «Адмирал» никого не воспитал под сборную России.

В первом раунде плей-офф клуб играет с «Салаватом Юлаевым» (2-2 в серии).

– Ожидали, что «Салавату» придется в этой серии спасаться?

– Тяжелая серия. Вообще смотреть за любым матчем «Адмирала» – тягостное зрелище, команда играет очень закрыто. Да, есть результат, но не случайно половину чемпионата «Адмирал» провел при полупустых домашних трибунах. Посмотрите на Нижний и на Владивосток, все станет понятно.

– Но тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева хвалят – с минимальным бюджетом он вышел в плей-офф.

– Тренерская рука есть, но что толку российскому хоккею? Во Владивостоке отличные легионеры, к тому же капитану Шулаку – нуль вопросов, если бы у нас все иностранцы вели так за собой, то можно было бы сразу расширить лимит на легионеров до пяти.

Вот вымучил «Адмирал» плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого! А рядом – «Амур», который не вышел в плей-офф, но за один сезон зажег таких молодых талантов, как Лихачев, Николишин и Гребенкин. И, кстати, именно в Хабаровске аншлаги...

Как бы мы результатом «Адмирала» не восхищались, но тот же Тамбиев – временщик. Сегодня здесь – завтра там, а дальше хоть трава не расти. Он же вчера на пресс-конференции прямым текстом все сказал – назвал Владивосток колхозом «Рассвет». Еще есть вопросы? У меня нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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12 комментариев

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Сергей Галынский
Александр,и вас с праздни🥃🥃🥃
(Надоели уже со своей сборной, в КХЛ играют ради кубка)
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Михаил Качалов
Просто непроспался ещё
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Макс Смирнов
Тамбиев выигрывает кубок , а нас следующий день его увольняют с формулировкой , что никого не воспитал в сборную 😂😂😂, кожевников клоун клоуном
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v_sink
Взрослых профессионалов видно надо ещё воспитывать. Надо в тренерский штаб клуба КХЛ ввести воспитателей
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Stewart - 25
А почему "Адмирал" должен каго-то воспитывать?? Это что ПТУ какое-то или что?? Кто в США или Канаде кто-то кому-то должен, а? В конце концов, в Уставе КХЛ это записано?? Что за бред?
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Амфитрион
Ну, если КХЛ не полноценная хоккейная лига, а плацдарм для воспитания игроков сборной отважно сражающейся на турнирах РФ против Белоруссии и Казахстана, тогда он прав, такие талантливые "временщики" лиге не нужны, да и вообще, для таких задач хватит постоянного Кожевникова.
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mahurat
Ага. Временщик, тягостное зрелище, играет закрыто. Так обыграйте его в одну калитку, покажите, что такой хоккей - нехорошо! Или поезжайте во Владик и покажите, как надо. С тем же ресурсом, как у Тамбиева. Всегда в любом хоккее были, есть и будут команды, играющие от обороны.
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Персональные данные Номер 67327384
Ну не чета тебе, ты то целых депутатов госдypы воспитываешь.
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Петр Распутин
Ты тоже никого не воспитал для сборной, да и зачем вообще сборная, если играть ей не с кем?
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Pertinax Gandi
Опять старая песня. В КХЛ играют, чтобы выиграть кубок Гагарина или чтобы "воспитать игроков для сборной", каковая сборная может быть теперь не будет играть в международных турнирах много лет?
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Ферзь на р1
Это уже соль,а не алкоголь
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Рубикон
Адмирал хлюпнет Салават
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