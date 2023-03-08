Александр Кожевников: «Тамбиев – временщик. «Адмирал» вымучил плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого!»
Александр Кожевников отметил, что «Адмирал» никого не воспитал под сборную России.
В первом раунде плей-офф клуб играет с «Салаватом Юлаевым» (2-2 в серии).
– Ожидали, что «Салавату» придется в этой серии спасаться?
– Тяжелая серия. Вообще смотреть за любым матчем «Адмирала» – тягостное зрелище, команда играет очень закрыто. Да, есть результат, но не случайно половину чемпионата «Адмирал» провел при полупустых домашних трибунах. Посмотрите на Нижний и на Владивосток, все станет понятно.
– Но тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева хвалят – с минимальным бюджетом он вышел в плей-офф.
– Тренерская рука есть, но что толку российскому хоккею? Во Владивостоке отличные легионеры, к тому же капитану Шулаку – нуль вопросов, если бы у нас все иностранцы вели так за собой, то можно было бы сразу расширить лимит на легионеров до пяти.
Вот вымучил «Адмирал» плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого! А рядом – «Амур», который не вышел в плей-офф, но за один сезон зажег таких молодых талантов, как Лихачев, Николишин и Гребенкин. И, кстати, именно в Хабаровске аншлаги...
Как бы мы результатом «Адмирала» не восхищались, но тот же Тамбиев – временщик. Сегодня здесь – завтра там, а дальше хоть трава не расти. Он же вчера на пресс-конференции прямым текстом все сказал – назвал Владивосток колхозом «Рассвет». Еще есть вопросы? У меня нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
(Надоели уже со своей сборной, в КХЛ играют ради кубка)