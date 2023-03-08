Александр Кожевников: «Тамбиев – временщик. «Адмирал» вымучил плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого!»

отметил, что « » никого не воспитал под сборную России.

В первом раунде плей-офф клуб играет с «Салаватом Юлаевым» (2-2 в серии).

– Ожидали, что «Салавату» придется в этой серии спасаться?

– Тяжелая серия. Вообще смотреть за любым матчем «Адмирала» – тягостное зрелище, команда играет очень закрыто. Да, есть результат, но не случайно половину чемпионата «Адмирал» провел при полупустых домашних трибунах. Посмотрите на Нижний и на Владивосток, все станет понятно.

– Но тренера «Адмирала» хвалят – с минимальным бюджетом он вышел в плей-офф.

– Тренерская рука есть, но что толку российскому хоккею? Во Владивостоке отличные легионеры, к тому же капитану – нуль вопросов, если бы у нас все иностранцы вели так за собой, то можно было бы сразу расширить лимит на легионеров до пяти.

Вот вымучил «Адмирал» плей-офф, но кого под сборную России он воспитал? Никого! А рядом – « », который не вышел в плей-офф, но за один сезон зажег таких молодых талантов, как Лихачев, Николишин и Гребенкин. И, кстати, именно в Хабаровске аншлаги...

Как бы мы результатом «Адмирала» не восхищались, но тот же Тамбиев – временщик. Сегодня здесь – завтра там, а дальше хоть трава не расти. Он же вчера на пресс-конференции прямым текстом все сказал – назвал Владивосток колхозом «Рассвет». Еще есть вопросы? У меня нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.