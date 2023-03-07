Панин о плей-офф: «Из мальчиков нужно превращаться в мужчин. Только так можно выигрывать единоборства. Это залог большого успеха»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Данил Башкиров Хоккей

Защитник «Салавата» Панин заявил, что в плей-офф из мальчиков нужно превращаться в мужчин.

Григорий Панин рассказал, как забил победный гол в ворота «Адмирала».

Благодаря этой шайбе в четвертом матче (1:0) клуб из Уфы сравнял счет в серии (2-2).

– Мы себя хорошо чувствуем. От игроков журналисты хотят слушать интересные ответы. Никто не любит скучные интервью. Но я вам сейчас скажу так: для нас важны победы, важно выигрывать любой ценой в плей-офф.

– Что должно выходить на первый план?

– Характер и все те вещи, которые вы знаете. Из мальчиков нужно превращаться в мужчин. Только так можно выигрывать единоборства. Это залог большого успеха.

– Вы помните свой последний победный гол в плей-офф?

– Нет.

– Это было в апреле 2010-го года, в шестой игре финала против ХК МВД…

– Хорошо, что вы помните статистику. Но, честно, мне неважно. Главное, чтобы команда выигрывала.

Башкиров дал передачу, ребята закрыли вратаря. Сработали просто, как и договаривались, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

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5 комментариев

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Рамазан Сарвардинов
жалко Радулов за ак барс, а не салават юлаев
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Ачиваков Марат
Молодец Капитан!!!
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Рустам Зиганшин
1 марта я ожидал что вы после этой игры будете готовиться ко второму раунду. А результат - с горем пополам сравняли счет в серии🤦‍♂️
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Руслан Мухамадиев
Панин один из лучших кэпов в истории Салавата в КХЛ.
И эмоционально зарядит и игру на себя возьмет в нужный момент.
+1
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Слово и Дело
Спасибо Грише и Ко за победу.
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