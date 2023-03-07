Панин о плей-офф: «Из мальчиков нужно превращаться в мужчин. Только так можно выигрывать единоборства. Это залог большого успеха»
Защитник «Салавата» Панин заявил, что в плей-офф из мальчиков нужно превращаться в мужчин.
Григорий Панин рассказал, как забил победный гол в ворота «Адмирала».
Благодаря этой шайбе в четвертом матче (1:0) клуб из Уфы сравнял счет в серии (2-2).
– Мы себя хорошо чувствуем. От игроков журналисты хотят слушать интересные ответы. Никто не любит скучные интервью. Но я вам сейчас скажу так: для нас важны победы, важно выигрывать любой ценой в плей-офф.
– Что должно выходить на первый план?
– Характер и все те вещи, которые вы знаете. Из мальчиков нужно превращаться в мужчин. Только так можно выигрывать единоборства. Это залог большого успеха.
– Вы помните свой последний победный гол в плей-офф?
– Нет.
– Это было в апреле 2010-го года, в шестой игре финала против ХК МВД…
– Хорошо, что вы помните статистику. Но, честно, мне неважно. Главное, чтобы команда выигрывала.
Башкиров дал передачу, ребята закрыли вратаря. Сработали просто, как и договаривались, – сказал защитник «Салавата Юлаева».
И эмоционально зарядит и игру на себя возьмет в нужный момент.