Панин о плей-офф: «Из мальчиков нужно превращаться в мужчин. Только так можно выигрывать единоборства. Это залог большого успеха»

Защитник «Салавата» Панин заявил, что в плей-офф из мальчиков нужно превращаться в мужчин.

рассказал, как забил победный гол в ворота « ».

Благодаря этой шайбе в четвертом матче (1:0) клуб из Уфы сравнял счет в серии (2-2).

– Мы себя хорошо чувствуем. От игроков журналисты хотят слушать интересные ответы. Никто не любит скучные интервью. Но я вам сейчас скажу так: для нас важны победы, важно выигрывать любой ценой в плей-офф.

– Что должно выходить на первый план?

– Характер и все те вещи, которые вы знаете. Из мальчиков нужно превращаться в мужчин. Только так можно выигрывать единоборства. Это залог большого успеха.

– Вы помните свой последний победный гол в плей-офф?

– Нет.

– Это было в апреле 2010-го года, в шестой игре финала против ХК МВД…

– Хорошо, что вы помните статистику. Но, честно, мне неважно. Главное, чтобы команда выигрывала.

дал передачу, ребята закрыли вратаря. Сработали просто, как и договаривались, – сказал защитник « ».