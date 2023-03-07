Гендиректор «Салавата» про 1:0 с «Адмиралом»: «Отката вроде не было. Капитан решил матч. Все бились»

Гендиректор « » считает, что все игроки бились в матче с « » (1:0, 2-2).

«2-2 в серии. Капитан сегодня решил матч. Все бились. Отката сегодня вроде не было. Летим домой.

Приходите на 5-й матч. Очень нужна ваша поддержка. Болельщики во Владивостоке крутые. Покажем башкирский характер. Путь к Кубку Гагарина лежит через вашу поддержку», – написал Ринат Баширов в своем телеграм-канале.