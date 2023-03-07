Гендиректор «Салавата» про 1:0 с «Адмиралом»: «Отката вроде не было. Капитан решил матч. Все бились»

Теги Салават Юлаев болельщики Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Ринат Баширов Хоккей

Гендиректор «Салавата» считает, что все игроки бились в матче с «Адмиралом» (1:0, 2-2).

«2-2 в серии. Капитан сегодня решил матч. Все бились. Отката сегодня вроде не было. Летим домой.

Приходите на 5-й матч. Очень нужна ваша поддержка. Болельщики во Владивостоке крутые. Покажем башкирский характер. Путь к Кубку Гагарина лежит через вашу поддержку», – написал Ринат Баширов в своем телеграм-канале. 

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4 комментария

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Ачиваков Марат
Опять нытье. Нас просят поддержать - это даст энергию и веру всем игрокам. Они умеют и смогут будьте уверенны. Вместе мы сила!
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artist777
Ответ Рашит Рафгатович
А где у СЮ первое звено, которое МИНИМУМ в каждой игре должно гол забивать....
Перевое звено было условно весь сезон .Второе 100% но первого так и не увидели как и трансферы.
+3
0
+3
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Айдар Шайхиев
Ответ Рашит Рафгатович
А где у СЮ первое звено, которое МИНИМУМ в каждой игре должно гол забивать....
Откуда ему взяться друг,если его и не было.....
+3
0
+3
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Рашит Рафгатович
А где у СЮ первое звено, которое МИНИМУМ в каждой игре должно гол забивать....
+4
0
+4
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