Тардиф о встрече с МОК: «Общение касалось ОИ-2026 и условий возвращения России и Беларуси»
Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ и МОК обсудили условия для возвращения России и Беларуси.
Встреча представителей организаций прошла 16 февраля.
«Общение с МОК касалось квалификационного турнира к Олимпиаде в Италии, самих Игр 2026 года и условий МОК для возвращения команд России и Беларуси», – сказал глава ИИХФ.
Тардиф также сообщил, что ближайший совет организации пройдет с 20 по 22 марта.
ИИХФ примет решение об участии России на ЧМ и МЧМ в конце мая
3 комментария