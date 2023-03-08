Тардиф о встрече с МОК: «Общение касалось ОИ-2026 и условий возвращения России и Беларуси»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею МОК Олимпиада-2026 ТАСС Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ и МОК обсудили условия для возвращения России и Беларуси.

Встреча представителей организаций прошла 16 февраля.

«Общение с МОК касалось квалификационного турнира к Олимпиаде в Италии, самих Игр 2026 года и условий МОК для возвращения команд России и Беларуси», – сказал глава ИИХФ.

Тардиф также сообщил, что ближайший совет организации пройдет с 20 по 22 марта.

ИИХФ примет решение об участии России на ЧМ и МЧМ в конце мая

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3 комментария

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Геннадий Тёкин
А у заокеанского дяди спросили разрешения?
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Lacrosse-style goal
Да как-то пока не особо виднеются перспективы возвращения. Да и при возвращении максимум в виде "олимпийские котлеты из России" как в 2018 году...
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DpeMa111
Там ситуация же простая, они бы рады допустить, спорт вне политики все дела, но это не так, если они допустят нас, есть риски бойкота от других, я полагаю в этом весь сыр бор
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