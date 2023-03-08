Тардиф о встрече с МОК: «Общение касалось ОИ-2026 и условий возвращения России и Беларуси»

Люк Тардиф сообщил, что ИИХФ и обсудили условия для возвращения России и Беларуси.

Встреча представителей организаций прошла 16 февраля.

«Общение с МОК касалось квалификационного турнира к в Италии, самих Игр 2026 года и условий МОК для возвращения команд России и », – сказал глава ИИХФ.

Тардиф также сообщил, что ближайший совет организации пройдет с 20 по 22 марта.

ИИХФ примет решение об участии России на ЧМ и МЧМ в конце мая