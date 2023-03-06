Павел Буре: «Хоккей – народная игра, новое поколение игроков будет прирастать регионами. Программа «Норникеля» и ФХР в Заполярье – яркий пример»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Павел Буре КХЛ Норильский никель Хоккей

Павел Буре высказался касательно важности развития хоккея в Заполярье.

В городе Заполярном прошел Большой фестиваль хоккея Мурманской области.

«Хоккей – народная игра, и очень важно, чтобы у любого ребенка даже на Крайнем Севере была возможность не только поиграть, но и реализовать себя в спорте.

Уверен, новое поколение талантливых игроков будет прирастать именно регионами. Программа «Норникеля» и ФХР по развитию хоккея в Заполярье – яркий тому пример.

Именно такой системный подход бизнеса к поддержке спорта становится важным фактором устойчивого развития территории и, конечно же, заслуживает самой высокой оценки», – сказал специальный представитель ФХР по международным делам.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий