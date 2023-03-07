Шипачев об определяющем моменте матча с «Нефтехимиком»: «Безобразная игра в большинстве»

считает, что «Ак Барс» безобразно играл в большинстве против « ».

Команда уступила в четвертом матче серии плей-офф (2-2) со счетом 2:4.

– Команда одержала две победы подряд со счетом 4:1. С каким настроением подошли к сегодняшнему матчу?

– Хотели выиграть, повели 2:0, но упустили свое преимущество.

Безобразная игра в большинстве, будем исправляться.

– Какой момент можно назвать определяющим?

– Безобразную игру в большинстве. Только ее.

– Нужно было реализовывать большой штраф?

– И до этого ребята заработали для нас большинство. Должны были выходить и забивать, – сказал нападающий « ».