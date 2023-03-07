Шипачев об определяющем моменте матча с «Нефтехимиком»: «Безобразная игра в большинстве»
Вадим Шипачев считает, что «Ак Барс» безобразно играл в большинстве против «Нефтехимика».
Команда уступила в четвертом матче серии плей-офф (2-2) со счетом 2:4.
– Команда одержала две победы подряд со счетом 4:1. С каким настроением подошли к сегодняшнему матчу?
– Хотели выиграть, повели 2:0, но упустили свое преимущество.
Безобразная игра в большинстве, будем исправляться.
– Какой момент можно назвать определяющим?
– Безобразную игру в большинстве. Только ее.
– Нужно было реализовывать большой штраф?
– И до этого ребята заработали для нас большинство. Должны были выходить и забивать, – сказал нападающий «Ак Барса».
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