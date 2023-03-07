Дыняк о 2:4 от «Нефтехимика»: «Проигран только бой, война еще не проиграна. Разберем свои ошибки, постараемся их не повторять»

подвел итоги четвертого матча «Ак Барса» против « » (2:4, 2-2).

– Какой момент в матче оказался переломным?

– Сложно сейчас сказать. Если отталкиваться от всей игры, то плохо, что уступили. Но проигран только бой, война еще не проиграна. У нас есть один день, чтобы разобрать свои ошибки, сделать выводы и идти дальше.

– Но почему при счете 0:2 «Нефтехимику» удалось вернуться в игру? Допустили какие-то ошибки?

– Честно, не знаю, что произошло. Мы старались, но нам не удалось добиться нужного результата. Разберем свои ошибки, постараемся впредь их не повторять, – заявил нападающий « ».

«Нефтехимик» сравнял счет в серии с «Ак Барсом». Команда отыгралась с 0:2 и победила 4:2 в четвертом матче