Дыняк о 2:4 от «Нефтехимика»: «Проигран только бой, война еще не проиграна. Разберем свои ошибки, постараемся их не повторять»

Теги Ак Барс Нефтехимик КХЛ Кубок Гагарина Никита Дыняк Хоккей

Никита Дыняк подвел итоги четвертого матча «Ак Барса» против «Нефтехимика» (2:4, 2-2).

– Какой момент в матче оказался переломным?

– Сложно сейчас сказать. Если отталкиваться от всей игры, то плохо, что уступили. Но проигран только бой, война еще не проиграна. У нас есть один день, чтобы разобрать свои ошибки, сделать выводы и идти дальше.

– Но почему при счете 0:2 «Нефтехимику» удалось вернуться в игру? Допустили какие-то ошибки?

– Честно, не знаю, что произошло. Мы старались, но нам не удалось добиться нужного результата. Разберем свои ошибки, постараемся впредь их не повторять, – заявил нападающий «Ак Барса».

«Нефтехимик» сравнял счет в серии с «Ак Барсом». Команда отыгралась с 0:2 и победила 4:2 в четвертом матче

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2 комментария

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Evgueniy
вторую половину матча нефтехимик сыграл шикарно!
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Bartez1986
Дыняку бы мозгов не помешало. слова "матч", "серия" он не знает? какие бой и война? в текущей ситуации так выражаться просто кощунственно. военный, блин, балабол
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