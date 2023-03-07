Леонтьев о 2-2 в серии с «Ак Барсом»: «Посмотрите на плотность таблицы на Востоке. Наивно было надеяться, что мы сложимся 0-4»

Олег Леонтьев заявил, что «Нефтехимик» вытащил матч с «Ак Барсом» на характере.

Команда отыгралась с 0:2 и победила со счетом 4:2 в четвертой игре серии (2-2).

– Вернулись в серию, ребята – молодцы. Огромная поддержка болельщиков была, она нас очень вдохновляла. Полные трибуны – это всегда радует. Парни, конечно, красавцы – вытащили с 0:2, большинство соперника нейтрализовали.

Что касается игры, то мы вытащили матч на воле к победе и характере. Только так и добываются такие тяжелые победы. Но это еще не конец – мы отдыхаем и двигаемся дальше.

– Казалось, что при счете 2:0 в пользу «Ак Барса» игра была сделана. Что сказали игрокам в этот момент?

– Мы как-то и не подумали, что это был конец игры. Тем более там было только начало второго периода, впереди было много времени, никто не думал складывать оружие.

– Якупов забросил первую шайбу в КХЛ и в целом их звено сыграло здорово. Что можете сказать о них?

– Протапович давно не играл, очень живо вернулся в состав, Купцов, форвард силового плана, здорово провел матч. А Раулю – мои поздравления. Первый гол в плей-офф – это очень ценно для молодого игрока, не зря ведь он был лидером «Реактора». Прогресс налицо.

– Обычно после каждого матча игроки «Нефтехимика» остаются на льду и вместе с болельщиками и празднуют победу. Сегодня они ушли в раздевалку. Это было ваше указание?

– Нет, никаких указаний не было. Я тоже оперативно ушел, видимо, последовали за мной. Да, такой ритуал действительно существует – мы благодарим болельщиков. Может быть, на эмоциях выскочили со льда. После следующего матча поблагодарим.

– Перед серией многие были уверены, что «Ак Барс» без проблем победит, может, проиграет максимум один матч. А теперь счет 2-2.

– Те, кто был в этом уверен, наверное, просмотрел регулярный чемпионат. Может, они не видели наши игры или проходили мимо телевизора. Посмотрите на плотность таблицы на Востоке, наивно было надеяться, что мы сложимся 0-4, – сказал главный тренер «Нефтехимика».

«Нефтехимик» сравнял счет в серии с «Ак Барсом». Команда отыгралась с 0:2 и победила 4:2 в четвертом матче