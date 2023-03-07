Леонтьев о 2-2 в серии с «Ак Барсом»: «Посмотрите на плотность таблицы на Востоке. Наивно было надеяться, что мы сложимся 0-4»

Теги Ак Барс Нефтехимик болельщики КХЛ Кубок Гагарина Олег Леонтьев Сергей Купцов Александр Протапович Рауль Якупов Хоккей

Олег Леонтьев заявил, что «Нефтехимик» вытащил матч с «Ак Барсом» на характере.

Команда отыгралась с 0:2 и победила со счетом 4:2 в четвертой игре серии (2-2).

– Вернулись в серию, ребята – молодцы. Огромная поддержка болельщиков была, она нас очень вдохновляла. Полные трибуны – это всегда радует. Парни, конечно, красавцы – вытащили с 0:2, большинство соперника нейтрализовали.

Что касается игры, то мы вытащили матч на воле к победе и характере. Только так и добываются такие тяжелые победы. Но это еще не конец – мы отдыхаем и двигаемся дальше.

– Казалось, что при счете 2:0 в пользу «Ак Барса» игра была сделана. Что сказали игрокам в этот момент?

– Мы как-то и не подумали, что это был конец игры. Тем более там было только начало второго периода, впереди было много времени, никто не думал складывать оружие.

– Якупов забросил первую шайбу в КХЛ и в целом их звено сыграло здорово. Что можете сказать о них?

– Протапович давно не играл, очень живо вернулся в состав, Купцов, форвард силового плана, здорово провел матч. А Раулю – мои поздравления. Первый гол в плей-офф – это очень ценно для молодого игрока, не зря ведь он был лидером «Реактора». Прогресс налицо. 

– Обычно после каждого матча игроки «Нефтехимика» остаются на льду и вместе с болельщиками и празднуют победу. Сегодня они ушли в раздевалку. Это было ваше указание?

– Нет, никаких указаний не было. Я тоже оперативно ушел, видимо, последовали за мной. Да, такой ритуал действительно существует – мы благодарим болельщиков. Может быть, на эмоциях выскочили со льда. После следующего матча поблагодарим. 

– Перед серией многие были уверены, что «Ак Барс» без проблем победит, может, проиграет максимум один матч. А теперь счет 2-2.

– Те, кто был в этом уверен, наверное, просмотрел регулярный чемпионат. Может, они не видели наши игры или проходили мимо телевизора. Посмотрите на плотность таблицы на Востоке, наивно было надеяться, что мы сложимся 0-4, – сказал главный тренер «Нефтехимика».

«Нефтехимик» сравнял счет в серии с «Ак Барсом». Команда отыгралась с 0:2 и победила 4:2 в четвертом матче

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7 комментариев

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Booligan
Ответ Roman_53
Протапович был сегодня хорош, не смотря в статистику кажется что у него 50%+ выигрышей на точке, это для нас больная история. Потом Рауль Якупов, я его в недавнем разговоре с @_abc рекомендовал в состав и он не подкачал, осталось Даниила Попова заменить на Шафигуллина. АК Барс сегодня после двух шайб встал, не было видно на площадке их, наши напротив бежали даже после 2:2! С победой Нижнекамск!
Рауль это брат человека, за которым гонится рой пчёл?
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личные рекорды это не хоккей
чтобы не показывал итуб и инстаграм, народ как все будет знает сам
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личные рекорды это не хоккей
Ак барс их затащил в плей-офф чтобы проиграть????
смешно, завтра по приказу розовыми по ками вверх все отдадут , только слепые не заметят
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Рамазан Сарвардинов
всё равно ак барс выиграет серию лучше надеюсь нефтехимик творить сенсацию
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grek087
Ответ алексей любовь
И добавил в конце, что он одинокий бродяга любви Казанова
Этот прикол как старое вино. С возрастом все лучше и лучше, особенно когда к месту 😄👍
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Roman_53
Протапович был сегодня хорош, не смотря в статистику кажется что у него 50%+ выигрышей на точке, это для нас больная история. Потом Рауль Якупов, я его в недавнем разговоре с @_abc рекомендовал в состав и он не подкачал, осталось Даниила Попова заменить на Шафигуллина. АК Барс сегодня после двух шайб встал, не было видно на площадке их, наши напротив бежали даже после 2:2! С победой Нижнекамск!
+1
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+1
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алексей любовь
И добавил в конце, что он одинокий бродяга любви Казанова
+5
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