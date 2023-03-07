Орлов об обмене: «Сначала узнал, что не играю с «Анахаймом». Дал знать Овечкину, он сразу же перезвонил. Начал спрашивать, что и как»

рассказал о реакции игроков «Вашингтона» на его обмен в «Бостон».

«Все были в шоковом состоянии, никто не ожидал такого. Я сначала узнал, что не играю с «Анахаймом». Дал знать это , и он сразу же перезвонил мне по FaceTime. Начал спрашивать, что и как. Я сказал, что пока неизвестно.

Когда обмен состоялся в шесть вечера, я написал об этом в нашу группу. Парни сразу приехали домой ко мне. Мы чуть посидели, пообщались.

На самом деле было грустно покидать «Вашингтон». Это был мой второй дом. Первый дом в Америке.

Но теперь передо мной новый вызов – «Бостон». Дай бог нам продолжать, как мы сейчас играем, наращивать темп перед плей‑офф и выстрелить в борьбе за Кубок Стэнли», – сказал защитник « ».

Овечкин был недоволен решением «Вашингтона» обменять Орлова (The Athletic)