был недоволен решением « » обменять .

Защитник был отправлен в «Бостон» вместе с форвардом Гарнетом Хэтэуем. Оба игрока могут стать неограниченно свободными агентами летом.

Сообщалось, что «Кэпиталс» не договорились с Орловым об условиях нового контракта. Агент игрока сказал, что его возвращение в клуб летом практически исключено.

«Это была трудная пара недель для Александра Овечкина. Его отец ушел из жизни. Его близкий друг Дмитрий Орлов был обменян.

Насколько я понимаю, Овечкин встречался с генеральным менеджером клуба, чтобы обсудить положение дел перед дедлайном.

Овечкин был недоволен ситуацией, но, учитывая недавние трудности команды, ее положение в турнирной таблице и травму защитника номер один Джона Карлсона, он понимает, почему делает то, что делает», – написал журналист Тарик Эль-Башир в своем материале.

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