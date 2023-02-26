Овечкин был недоволен решением «Вашингтона» обменять Орлова (The Athletic)

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Дмитрий Орлов Тарик Эль-Башир Брайан Маклеллан Хоккей

Александр Овечкин был недоволен решением «Вашингтона» обменять Дмитрия Орлова.

Защитник был отправлен в «Бостон» вместе с форвардом Гарнетом Хэтэуем. Оба игрока могут стать неограниченно свободными агентами летом. 

Сообщалось, что «Кэпиталс» не договорились с Орловым об условиях нового контракта. Агент игрока сказал, что его возвращение в клуб летом практически исключено

«Это была трудная пара недель для Александра Овечкина. Его отец ушел из жизни. Его близкий друг Дмитрий Орлов был обменян. 

Насколько я понимаю, Овечкин встречался с генеральным менеджером клуба, чтобы обсудить положение дел перед дедлайном. 

Овечкин был недоволен ситуацией, но, учитывая недавние трудности команды, ее положение в турнирной таблице и травму защитника номер один Джона Карлсона, он понимает, почему Брайан Маклеллан делает то, что делает», – написал журналист Тарик Эль-Башир в своем материале. 

😳 «Вашингтон» отправил Орлова в «Бостон». Похоже, «столичные» отказались от борьбы за плей-офф

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13 комментариев

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ГЕНПЛАН
Ответ Дмитрий Кутузов
За пивом
судя по Кузе во вчерашней игре, за другим расслабительным))
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yarbear
Непонятно на что рассчитывал Орлов, если действительно требовал 6-летний контракт.
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Гражданин товарищ барин
Перепись хейтеров началась. Кто следующий?
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Дмитрий Кутузов
Ответ ГЕНПЛАН
Он думал за кубком пойти?))
За пивом
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Wrister-Killer
Барашкин думал по блату всех корешей его будут переподписывать что ли? Челябинского Гретцки должны отправить следующим, покорять пустынную Аризону за пики. А то слишком вольготно себя почувствовали на жирных контрактах. Хватит самого беззубого и одноногого шведа на 10 миллионных пенсиях.
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личные рекорды это не хоккей
Ответ личные рекорды это не хоккей
скоро ещё хоккейный центр откроет ,в котором Бузова и Руки вверх выступать будут ,а тренировки на улице, кусок фанеры, ведро шайб и забор, чему он еще научить может
так радуюсь всегда когда аутисты- считаводы свои минусы ставят, сразу видно сколько зачарованных идиотов восхищаются тем в чем вообще не разбираются
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avcgloronalduMU
пусть переходит в КХЛ тогда или он думает, что Орлова будут держать в команде из-за их дружбы как сделали бы в РФ?
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личные рекорды это не хоккей
Ответ Cuore Sportivo
почему санька шубский негодовал?ведь шубский и ПО НХЛ вещи несовместимые как не крути... летом бить в бубен на футбольном матче и кайфовать на концертах подруги бузовой - круто
скоро ещё хоккейный центр откроет ,в котором Бузова и Руки вверх выступать будут ,а тренировки на улице, кусок фанеры, ведро шайб и забор, чему он еще научить может
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dosatuy
Если Орлов не договорился об условиях с клубом, должен был понимать, что неприкасаемых нет, разве что сам Ови. Очередь за Кузей.
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Александр Морозов
Можно было подписаться на 8 лямов с условием "Пацанов не трогайте".
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