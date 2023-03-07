Фирстов про фол против О′Делла: «Динамовец, как девчонка, упал, покатился. За такие моменты удаления не должны давать»

Теги Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Эрик О′Делл Динамо Матч ТВ Владислав Фирстов Хоккей

Владислав Фирстов высказался об удалении за фол против Эрика О′Делла в матче с «Динамо».

Нападающий «Торпедо» прокомментировал свой 2-минутный штраф в третьем матче серии плей-офф (0:3, 1-2). 

– У «Торпедо» многовато удалений, вот и вы лично отправлялись в штрафной бокс дважды.

– Борюсь с этим, извиняюсь перед командой за то, что так получается. Бывают моменты, когда у меня самого крыша едет немножко.

А бывает, как [в этом матче], я просто клюшку поднял, а динамовец на нее специально падает.

Я считаю, что за такие моменты удаления не должны давать. Это же плей-офф, жесткая игра. А динамовец, как девчонка, упал, покатился… Так нельзя, я считаю, нужно играть со спортивной злостью, – сказал нападающий «Торпедо».

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3 комментария

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гога11
Что у него крыша едет это точно.
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Сергей Орлов
Уж кто-кто, а О’Делл точно не девчонка.
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TOR-NN
«С..ка устроили балет»(с) 🤷🏻‍♂️
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