Фирстов про фол против О′Делла: «Динамовец, как девчонка, упал, покатился. За такие моменты удаления не должны давать»

высказался об удалении за фол против Эрика О′Делла в матче с « ».

Нападающий « » прокомментировал свой 2-минутный штраф в третьем матче серии плей-офф (0:3, 1-2).

– У «Торпедо» многовато удалений, вот и вы лично отправлялись в штрафной бокс дважды.

– Борюсь с этим, извиняюсь перед командой за то, что так получается. Бывают моменты, когда у меня самого крыша едет немножко.

А бывает, как [в этом матче], я просто клюшку поднял, а динамовец на нее специально падает.

Я считаю, что за такие моменты удаления не должны давать. Это же плей-офф, жесткая игра. А динамовец, как девчонка, упал, покатился… Так нельзя, я считаю, нужно играть со спортивной злостью, – сказал нападающий «Торпедо».