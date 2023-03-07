Ларионов о том, как сделать хоккей популярнее: «Людям нужны эмоции, спектакль, зрелище. Можно закрыться, играть строго – и будут полупустые трибуны»

считает, что зрелищная игра поможет росту популярности хоккея в России.

– Как поднять рейтинг хоккея, когда для России главное событие в спорте — это хет-трик Артема Дзюбы в ворота «Ростова»?

– Вы забыли отметить вчерашний матч, в котором «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (7:0). Это была яркая игра, и мы смотрели все вместе.

Почему хоккей, на мой взгляд, теряет аудиторию – и в таком городе как Москва, где живет 15-20 миллионов, можно было бы заполнить арену на 12 тысяч зрителей. Здесь мы говорим о тех аспектах игры, которые приносят болельщикам пищу для размышлений, чтобы они снова возвращались на хоккей.

Можно закрыться, играть строго – и тогда мы получим 5-6 тысяч зрителей, которые приходят стабильно. Но это полупустые трибуны. Я помню свои времена, когда « » взял Кубок Стэнли в 1995 году. Там на стадион приходило 6-8 тысяч болельщиков. А в на каждой игре были по 20 тысяч человек.

Это говорит о том, что людям нужны эмоции, спектакль. Да, ты можешь проиграть, и «Детройт» не мог 42 года стать чемпионом. Но философия изменилась, и мы добились, что команда начала играть в правильный хоккей. Да, с ошибками, и он немного отличался от остальных. Но это позволило нам сделать шаг вперед и завоевать Кубок Стэнли.

Москва тоже голодна до актеров и спектаклей. Люди хотят смотреть хоккей, рассказывать о нем друзьям и коллегам. Игра должна вызывать интерес. Неважно, это регулярка или плей-офф, где идет борьба систем на выживание. Но хотелось бы видеть зрелище. Тогда я не вижу проблем вернуть эту игру на тот уровень, где она была у нас раньше в мои годы или как сегодня в .

И дело тут не только в экономике и цене на билеты. Болельщик приходит за хорошим спектаклем – и он, увидев его, вернется обратно, поверьте мне. И еще друзей с собой позовет, детей возьмет. А для остального нужно терпение.

Судейство тоже должно быть вовлечено в этот процесс. Важно чувствовать нить игры, чтобы не ломать какие-то вещи по ходу матча. Не хочу возвращаться к моментам, когда 15 минут изучаются повторы, а потом не засчитывают голы. Здесь масса всего, и это тоже влияет на момент, когда ты убиваешь весь ритм и команда теряет шанс выиграть матч. Есть масса аспектов, которые мы можем вынести на общую дискуссию, чтобы сделать игру зрелищной даже в плей-офф, – сказал главный тренер «Торпедо».

Третий матч серии первого раунда между « » и нижегородцами (3:0, 2-1) в Москве посетил 8 831 зритель.