Ларионов о том, как сделать хоккей популярнее: «Людям нужны эмоции, спектакль, зрелище. Можно закрыться, играть строго – и будут полупустые трибуны»

Теги Торпедо болельщики судьи Нью-Джерси Детройт НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Матч ТВ Хоккей

Игорь Ларионов считает, что зрелищная игра поможет росту популярности хоккея в России.

– Как поднять рейтинг хоккея, когда для России главное событие в спорте — это хет-трик Артема Дзюбы в ворота «Ростова»?

– Вы забыли отметить вчерашний матч, в котором «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» (7:0). Это была яркая игра, и мы смотрели все вместе.

Почему хоккей, на мой взгляд, теряет аудиторию – и в таком городе как Москва, где живет 15-20 миллионов, можно было бы заполнить арену на 12 тысяч зрителей. Здесь мы говорим о тех аспектах игры, которые приносят болельщикам пищу для размышлений, чтобы они снова возвращались на хоккей.

Можно закрыться, играть строго – и тогда мы получим 5-6 тысяч зрителей, которые приходят стабильно. Но это полупустые трибуны. Я помню свои времена, когда «Нью-Джерси» взял Кубок Стэнли в 1995 году. Там на стадион приходило 6-8 тысяч болельщиков. А в Детройте на каждой игре были по 20 тысяч человек.

Это говорит о том, что людям нужны эмоции, спектакль. Да, ты можешь проиграть, и «Детройт» не мог 42 года стать чемпионом. Но философия изменилась, и мы добились, что команда начала играть в правильный хоккей. Да, с ошибками, и он немного отличался от остальных. Но это позволило нам сделать шаг вперед и завоевать Кубок Стэнли.

Москва тоже голодна до актеров и спектаклей. Люди хотят смотреть хоккей, рассказывать о нем друзьям и коллегам. Игра должна вызывать интерес. Неважно, это регулярка или плей-офф, где идет борьба систем на выживание. Но хотелось бы видеть зрелище. Тогда я не вижу проблем вернуть эту игру на тот уровень, где она была у нас раньше в мои годы или как сегодня в НХЛ.

И дело тут не только в экономике и цене на билеты. Болельщик приходит за хорошим спектаклем – и он, увидев его, вернется обратно, поверьте мне. И еще друзей с собой позовет, детей возьмет. А для остального нужно терпение.

Судейство тоже должно быть вовлечено в этот процесс. Важно чувствовать нить игры, чтобы не ломать какие-то вещи по ходу матча. Не хочу возвращаться к моментам, когда 15 минут изучаются повторы, а потом не засчитывают голы. Здесь масса всего, и это тоже влияет на момент, когда ты убиваешь весь ритм и команда теряет шанс выиграть матч. Есть масса аспектов, которые мы можем вынести на общую дискуссию, чтобы сделать игру зрелищной даже в плей-офф, – сказал главный тренер «Торпедо». 

Третий матч серии первого раунда между «Динамо» и нижегородцами (3:0, 2-1) в Москве посетил 8 831 зритель.

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13 комментариев

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grek087
Ответ ilya1809
Очень классно играет Торпедо, но Ларионову еще предстоит узнать правду, что вся любовь к его незакрытому хоккею уйдет как только, Торпедо будет внизу таблицы.Такова правда,еще больше люди любят победы, а если ты играешь открыто и не побеждаешь то значит твои "штаны набиты голами", а это никому не нравится, и любовь тут же уходит.Это проходили много раз.Не все помнят, не все даже хотят запоминать.Но все равно Торпедо сейчас играет классно.И то что оно играет классно и побеждает и дает ту самую любовь зрителя.
Что вообще все так критикуют торпедо сейчас?! Счёт в серии 2:1. Понимаю 3:0, но счёт 2:1! Ничего не поправимого нет, никаких поводов что-то менять у Ларионова нет. Только корректировать. Хотят играть в атаку пусть играют! В студиях кхл тв тоже обсуждают не пора ли изменится Ларионову. Да не пора ребята! 2:1 всего лишь!
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Ыжык
Ответ Вольфсбург
Пипец прям обстрадался. Динамо- Авангард 11-0. 😂😂😂
Похороны динамо. Похороны охк)
0
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Pertinax Gandi
Одни и те же слова после проигрышей. В плейофф главное результат, игра забудется, а он останется.
0
-1
-1
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Вольфсбург
Ответ Ыжык
Все что бы ты страдал
Пипец прям обстрадался. Динамо- Авангард 11-0. 😂😂😂
+1
0
+1
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Ыжык
Ответ Вольфсбург
Омские ёжики тут как тут, приползли. Вы такая же #адость как и питерские. Вчера очень жаль что вас Новосиб не додавил(((
Все что бы ты страдал
0
-3
-3
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Вольфсбург
Ответ Ыжык
Ну так взрывай плей-офф. Покажи всем что болото не в топе и какой Торпедо может устроить спектакль. Только вот дальше слов это обычно не заходит. Болото даёт результат. А красивую игру помнить мало кто будет. Все так дрочат на советский хоккей и не понимают что это утопия. Быкову в Ванкувере наглядно показали что будет с советским хоккеем когда против него играют топовые канадцы. Лучше бы восстановили советскую систему подготовки молодых игроков. Что бы качественных игроков хватало больше чем на три команды.
Омские ёжики тут как тут, приползли. Вы такая же #адость как и питерские. Вчера очень жаль что вас Новосиб не додавил(((
+2
0
+2
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Вольфсбург
Ответ Александр 52
Вчера опять Торпедо на свисток посадили. а коментаторов предупредить забыли, Смотрел вчера по телевизору. потом выключил, унылый хоккей, Динамо не играет и другим не дает. Поэтому и Одел у вас не играет, он просто не умеет играть в эту тягомотину.
Как раз третью шайбу неиграющий О’Дел и забросил. Мы не играем? Так вы играете и нам даёте. Динамо с вами в открытый хоккей играть не будет. У нас исполнителей маловато, а в силовой ( канадский) да, у нас такая тактика. Или вы хотите что угодно творить на нашем пятаке? Вчера вас оттуда вытеснили, итог знаете...
+4
0
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Vedved
Ответ Александр 52
Вчера опять Торпедо на свисток посадили. а коментаторов предупредить забыли, Смотрел вчера по телевизору. потом выключил, унылый хоккей, Динамо не играет и другим не дает. Поэтому и Одел у вас не играет, он просто не умеет играть в эту тягомотину.
Ага, так посадили на свисток - что всего на 1 удаление больше, чем у Динамо👍🏻
+2
0
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Дядя Дрон
Ответ barbarian1991
Подножки, толчки клюшкой, 6 человек на льду, Москве всё можно.
А Коваленко в конце 2 периода из-подтишка сзади в спину динамовца толкнул? Как оценишь?
+6
0
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Ыжык
Ну так взрывай плей-офф. Покажи всем что болото не в топе и какой Торпедо может устроить спектакль. Только вот дальше слов это обычно не заходит. Болото даёт результат. А красивую игру помнить мало кто будет.
Все так дрочат на советский хоккей и не понимают что это утопия. Быкову в Ванкувере наглядно показали что будет с советским хоккеем когда против него играют топовые канадцы. Лучше бы восстановили советскую систему подготовки молодых игроков. Что бы качественных игроков хватало больше чем на три команды.
+5
-5
0
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ilya1809
Очень классно играет Торпедо, но Ларионову еще предстоит узнать правду, что вся любовь к его незакрытому хоккею уйдет как только, Торпедо будет внизу таблицы.Такова правда,еще больше люди любят победы, а если ты играешь открыто и не побеждаешь то значит твои "штаны набиты голами", а это никому не нравится, и любовь тут же уходит.Это проходили много раз.Не все помнят, не все даже хотят запоминать.Но все равно Торпедо сейчас играет классно.И то что оно играет классно и побеждает и дает ту самую любовь зрителя.
+4
-1
+3
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barbarian1991
Ответ Александр 52
Вчера опять Торпедо на свисток посадили. а коментаторов предупредить забыли, Смотрел вчера по телевизору. потом выключил, унылый хоккей, Динамо не играет и другим не дает. Поэтому и Одел у вас не играет, он просто не умеет играть в эту тягомотину.
Подножки, толчки клюшкой, 6 человек на льду, Москве всё можно.
0
-5
-5
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Александр 52
Вчера опять Торпедо на свисток посадили. а коментаторов предупредить забыли, Смотрел вчера по телевизору. потом выключил, унылый хоккей, Динамо не играет и другим не дает. Поэтому и Одел у вас не играет, он просто не умеет играть в эту тягомотину.
+3
-4
-1
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