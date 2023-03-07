Владислав Фирстов: «У «Торпедо» много хейтеров. В нас никто не верит, говорят, что мы команда регулярки. Но я так не считаю»

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Владислав Фирстов заявил, что не считает «Торпедо» командой регулярки. 

Нападающий подвел итоги третьего матча серии с «Динамо» (0:3, 1-2).

«Не реализовали свои моменты, хотя и поддавили соперника во втором периоде. Да и в своей зоне нельзя было допускать глупых ошибок. Не сказал бы, что «Динамо» что-то поменяло в своей игре. В третьем периоде опять встали в забор и начали шайбу выкидывать. Систему менять они точно не собирались.

Фанаты нас всегда очень сильно поддерживают. Их было хорошо слышно. Это наш шестой игрок, спасибо им за поддержку! В следующей игре постараемся их порадовать. «Торпедо» никогда не играло в такой хоккей, его очень приятно смотреть. Мы привлекаем большое внимание зрителей. Очень много народа на нас ходит.

У «Торпедо» много хейтеров. В нас никто не верит, все говорят, что мы команда регулярки. Но я так не считаю. Да, мы вышли на непростую команду. Любому сопернику было бы непросто играть с «Динамо». Но мы выжмем все из себя, чтобы обыграть его», – сказал нападающий «Торпедо».

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1 комментарий

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Кеша
Мне кажется , что у Торпедо нет никаких хейтеров . Симпатичная рабочая команда . Всегда такой была с советских времен . Могла нервы потрепать любому клубу . Торпедо воспитала массу выдающихся хоккеистов : Коноваленко , Скворцов , Ковин, Варнаков , Торгаев , Рьянов , Водопьянов , Чубаров , Тюляпкин, Шарыченков . Я не гуру , могу всех и не припомнить . Нижегородские корни имеет Зинатудла Билялетдинов и Дамир Жафяров . Мне кажется вся страна относится с большим уважением к Торпедо . А сколько выдающихся личностей дала стране Нижегородчина , тут и энциклопедии одного Тома не хватит : основатель школы отечественного хоккея великий и легендарный Аркадий Иванович Чернышов , двухкратная олимпийская чемпионка и многократная рекордсменка Мира по скоростному бегу на коньках Татьяна Аверина , многократный чемпион Мира по биатлону Николай Круглов , двухкратная чемпионка Мира по лыжным гонкам Алевтина Олюнина, конькобежка Наталья Донченко, футболисты Дмитрий и Денис Черышевы, выдающиеся гимнастки Дина и Арина Аверины . И это только часть спортсменов . А сколько выдающихся ученых , актеров театра и кино .
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