Владислав Фирстов: «У «Торпедо» много хейтеров. В нас никто не верит, говорят, что мы команда регулярки. Но я так не считаю»

заявил, что не считает « » командой регулярки.

Нападающий подвел итоги третьего матча серии с «Динамо» (0:3, 1-2).

«Не реализовали свои моменты, хотя и поддавили соперника во втором периоде. Да и в своей зоне нельзя было допускать глупых ошибок. Не сказал бы, что «Динамо» что-то поменяло в своей игре. В третьем периоде опять встали в забор и начали шайбу выкидывать. Систему менять они точно не собирались.

Фанаты нас всегда очень сильно поддерживают. Их было хорошо слышно. Это наш шестой игрок, спасибо им за поддержку! В следующей игре постараемся их порадовать. «Торпедо» никогда не играло в такой хоккей, его очень приятно смотреть. Мы привлекаем большое внимание зрителей. Очень много народа на нас ходит.

У «Торпедо» много хейтеров. В нас никто не верит, все говорят, что мы команда регулярки. Но я так не считаю. Да, мы вышли на непростую команду. Любому сопернику было бы непросто играть с « ». Но мы выжмем все из себя, чтобы обыграть его», – сказал нападающий «Торпедо».