Форвард «Динамо» Игумнов о 3:0 с «Торпедо»: «Мы поменяли подход к игре. Разговоры о динамовском болоте до меня не доходят»

Теги Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Динамо Иван Игумнов Хоккей

Иван Игумнов объяснил, почему московское «Динамо» обыграло «Торпедо» (3:0, 2-1).

Команды провели третий матч серии 1-го раунда Кубка Гагарина.

«Нам помогли родные стены. Кроме того, мы поменяли подход к игре. В чем именно – рассказывать не буду. Много еще играть, рановато пока это делать. Разговоры о динамовском болоте до меня не доходят, я этого не читаю.

Играть против «Торпедо» очень интересно. Интересно в целом в плей-офф играть. Сыграть насухо – это очень важно для вратаря и для всей команды. Очень здорово, что у нас сегодня это вышло.

У нас была установка для нападающих – оставаться на пятаке. Там хлеб, там можно забивать. Тринеев и создал для меня весь гол. Я просто оказался один на добивании. В этом году я поиграл во всех звеньях. Подстроиться для меня – не проблема.

Моменты у соперника были, но защитники и вратарь сыграли надежно. Сейчас надо отдохнуть и идти дальше с тем же настроем», — сказал нападающий московского «Динамо».

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1 комментарий

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Кеша
Иван забил очень нужный первый гол . Болельщики немного выдохнули . Торпедо ломанулось отыгрываться и мы , конечно, ждали этого и забили второй очень нужный гол . Атмосфера была отличная на матче . Рад , что Динамо разобрало вторую игру и никакого пижонства уже не наблюдалось . Играли по счету не сбавляя скорости . Важно , что с первых минут включились в игру и начали возить Торпедо . Броски Торпедо в створ были , но до реальных угроз дело не доходило . Защитники на пятаке все подчищали . Взять вторую игру дома и можно ехать в Нижний .
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