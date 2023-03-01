Билялетдинов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Безобразное начало. Не скажу, что худший матч «Ак Барса» после моего возвращения, но не тот, который должен быть»

Теги Ак Барс Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Семен Терехов Хоккей

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).

– Комментарий какой – безобразное, конечно, начало. К сожалению, непонятно, почему все так произошло. Мы предупреждали ребят и знали, что Нижнекамск играет очень хорошо, особенно в первом периоде, в начале игры, очень активно, агрессивно. Видимо, мы что-то неправильно делали.

Овертайм был хороший, в третьем периоде было нормально. Но надо забивать, моменты были. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу.

– Не кажется, что длинные паузы сбивают игру?

– Смотря кому, одним пауза нужна, другим – нет.

Терехов молодец, мне понравилось, играл очень здорово, уверенно. Может быть, ему надо быть посмелее в плане принятия решений: когда можно было атаковать, он отдавал передачу. Но в целом он сыграл очень здорово, я очень доволен.

Не скажу, что это худший матч после моего возвращения на пост главного тренера, но он не тот, который должен был быть. Из-под 0:2 выходить не так просто, сейчас просто так никто не отдаст игру. Надо начинать играть с первых минут, – заявил Билялетдинов.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий