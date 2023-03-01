Билялетдинов о 2:3 с «Нефтехимиком»: «Безобразное начало. Не скажу, что худший матч «Ак Барса» после моего возвращения, но не тот, который должен быть»

Главный тренер « » оценил игру с « » (2:3 ОТ).

– Комментарий какой – безобразное, конечно, начало. К сожалению, непонятно, почему все так произошло. Мы предупреждали ребят и знали, что Нижнекамск играет очень хорошо, особенно в первом периоде, в начале игры, очень активно, агрессивно. Видимо, мы что-то неправильно делали.

Овертайм был хороший, в третьем периоде было нормально. Но надо забивать, моменты были. Сделаем выводы и будем готовиться к следующему матчу.

– Не кажется, что длинные паузы сбивают игру?

– Смотря кому, одним пауза нужна, другим – нет.

молодец, мне понравилось, играл очень здорово, уверенно. Может быть, ему надо быть посмелее в плане принятия решений: когда можно было атаковать, он отдавал передачу. Но в целом он сыграл очень здорово, я очень доволен.

Не скажу, что это худший матч после моего возвращения на пост главного тренера, но он не тот, который должен был быть. Из-под 0:2 выходить не так просто, сейчас просто так никто не отдаст игру. Надо начинать играть с первых минут, – заявил Билялетдинов.