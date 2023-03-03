Билялетдинов о драке с «Нефтехимиком»: «Некоторые вещи нужно убирать, этого не должно быть. Мера ответственности должна быть выше»

Теги Ак Барс Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Зинэтула Билялетдинов дал комментарий о победе над «Нефтехимиком» (4:1) во втором матче серии Кубка Гагарина.

Счет в серии стал 1-1.

– Игра была чрезмерно эмоциональная. Все было – и потасовки, и удаления. Понятно, что никто не собирается уступать, но нужно все же контролировать свои эмоции и играть правильно.

– Два разных матча мы увидели. Была ли установка начать агрессивно?

– С учетом того, что в прошлом матче мы первый период сыграли неудачно, конечно, акцентировали на этом внимание. Было хорошее начало, ребята справились.

– А такие массовые драки, как во втором периоде, добавляют задора команде?

– Задора добавляют, да.

– Такие драки вряд ли были частью плана. Будут ли предприниматься меры?

– Мера ответственности здесь должна быть намного выше, конечно. Некоторые вещи нужно просто убирать. Этого не должно быть. Будем работать.

– Очень много удалений было, хотя эта проблема уходила в конце регулярного чемпионата.

– Вы внимательно смотрели игру? Удаления были, согласен, с обеих сторон. Много удалений, такого не должно быть.

– Из-за одной драки вы лишились Александра Радулова на 17 минут. Насколько тяжело было команде без лидера и капитана?

– Без лидера и капитана, конечно, сложно. Но зато он вздохнул, готовится теперь к следующему матчу, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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1 комментарий

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Волк16
Ворон бы въеппал!! но нельзя по ...теперь как быть? отменять эти правила нужно!!! в каждой игре пусть дерутся, кто может, там же нет ножей
+1
0
+1
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