Билялетдинов о драке с «Нефтехимиком»: «Некоторые вещи нужно убирать, этого не должно быть. Мера ответственности должна быть выше»
Зинэтула Билялетдинов дал комментарий о победе над «Нефтехимиком» (4:1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Счет в серии стал 1-1.
– Игра была чрезмерно эмоциональная. Все было – и потасовки, и удаления. Понятно, что никто не собирается уступать, но нужно все же контролировать свои эмоции и играть правильно.
– Два разных матча мы увидели. Была ли установка начать агрессивно?
– С учетом того, что в прошлом матче мы первый период сыграли неудачно, конечно, акцентировали на этом внимание. Было хорошее начало, ребята справились.
– А такие массовые драки, как во втором периоде, добавляют задора команде?
– Задора добавляют, да.
– Такие драки вряд ли были частью плана. Будут ли предприниматься меры?
– Мера ответственности здесь должна быть намного выше, конечно. Некоторые вещи нужно просто убирать. Этого не должно быть. Будем работать.
– Очень много удалений было, хотя эта проблема уходила в конце регулярного чемпионата.
– Вы внимательно смотрели игру? Удаления были, согласен, с обеих сторон. Много удалений, такого не должно быть.
– Из-за одной драки вы лишились Александра Радулова на 17 минут. Насколько тяжело было команде без лидера и капитана?
– Без лидера и капитана, конечно, сложно. Но зато он вздохнул, готовится теперь к следующему матчу, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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