Билялетдинов о функциональном состоянии «Ак Барса»: «Отклонений не вижу. Понимали, как соперник станет играть, хорошо подготовились»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (4:1, 2-1 в серии).
– Мы понимали, что будет, и как соперник станет играть. Считаю, что ребята подготовились хорошо, результат хороший.
– Как оцените функциональное состояние вашей команды после трех матчей? Всем ли довольны?
– Считаю, что мы в хорошем, нормальном состоянии. Отклонений никаких не вижу.
– Каково состояние Кристиана Хенкеля? Он получил травму, вернулся на скамейку, но не играл.
– Пока не могу вам ответить, после игры доктора повнимательнее посмотрят и скажут, в чем проблема.
– При счете 1:1 «Нефтехимик» еще играл в давление, насколько важной оказалась шайба Ильи Сафонова, после которой соперник почти не атаковал?
– Здесь каждая шайба важна – и третья, и вторая, и первая.
– Можно ли сказать, что в начале первого периода вашей команде повезло? Был выход «1 в 0» на ваши ворота.
– Везет тому, кто везет, вот и все.
– Вы ожидали такой агрессии со стороны «Нефтехимика»? Их команда играет отчаянно.
– Я сказал в самом начале – мы готовились к этому матчу. Команда играет активно, мы знаем об этом. Соответственно этому и готовились, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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