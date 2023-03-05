Билялетдинов о функциональном состоянии «Ак Барса»: «Отклонений не вижу. Понимали, как соперник станет играть, хорошо подготовились»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (4:1, 2-1 в серии).

– Мы понимали, что будет, и как соперник станет играть. Считаю, что ребята подготовились хорошо, результат хороший.

– Как оцените функциональное состояние вашей команды после трех матчей? Всем ли довольны?

– Считаю, что мы в хорошем, нормальном состоянии. Отклонений никаких не вижу.

– Каково состояние Кристиана Хенкеля? Он получил травму, вернулся на скамейку, но не играл.

– Пока не могу вам ответить, после игры доктора повнимательнее посмотрят и скажут, в чем проблема.

– При счете 1:1 «Нефтехимик» еще играл в давление, насколько важной оказалась шайба Ильи Сафонова, после которой соперник почти не атаковал?

– Здесь каждая шайба важна – и третья, и вторая, и первая.

– Можно ли сказать, что в начале первого периода вашей команде повезло? Был выход «1 в 0» на ваши ворота.

– Везет тому, кто везет, вот и все.

– Вы ожидали такой агрессии со стороны «Нефтехимика»? Их команда играет отчаянно.

– Я сказал в самом начале – мы готовились к этому матчу. Команда играет активно, мы знаем об этом. Соответственно этому и готовились, – сказал главный тренер «Ак Барса».