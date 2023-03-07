Виктор Козлов: «Адмирал» делает так, чтобы шайба всегда прыгала, использует свои «парашюты». Игра была нервная»
Виктор Козлов заявил, что «Адмирал» делает так, чтобы шайба всегда прыгала.
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу в матче плей-офф с «Адмиралом» (1:0, 2-2 в серии).
– Напряженный матч, как и все матчи против «Адмирала». Ребята – молодцы. Грамотно сыграли в обороне и атаке. Забили важный гол, закрыли вратаря, хорошо бросили. Серия продолжается, готовимся к следующему матчу.
– Показалось, что вы немного потерялись в начале матча. Что повлияло, перелет?
– Нет. Игра была такая, нервная. Шайба прыгала и скакала. «Адмирал» делает так, чтобы шайба всегда прыгала, используют свои «парашюты». Но мы справились с этим.
– Почему не было Пустозерова?
– Сегодня решили, что будут играть Хо-Сэнг и Санников. Ребята не были в составе, но все готовятся к матчам. Мы доберемся до дома и подумаем, кто выйдет на лед.
– Есть вопросы по дисциплине к команде?
– Нет по дисциплине вопросов.
– Каково Ежову, когда по его воротам не бросают?
– Это непросто. Мы понимаем Илью. Но лучше об этом его самого спросить.
– Нет желания попробовать Хо-Сэнга в другом звене?
– Они создавали моменты. Второе звено тоже хорошо выглядело.
– Сложно ли далось решение в пользу Ежова?
– Не было сложного решения, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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