Виктор Козлов: «Адмирал» делает так, чтобы шайба всегда прыгала, использует свои «парашюты». Игра была нервная»

заявил, что «Адмирал» делает так, чтобы шайба всегда прыгала.

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу в матче плей-офф с «Адмиралом» (1:0, 2-2 в серии).

– Напряженный матч, как и все матчи против « ». Ребята – молодцы. Грамотно сыграли в обороне и атаке. Забили важный гол, закрыли вратаря, хорошо бросили. Серия продолжается, готовимся к следующему матчу.

– Показалось, что вы немного потерялись в начале матча. Что повлияло, перелет?

– Нет. Игра была такая, нервная. Шайба прыгала и скакала. «Адмирал» делает так, чтобы шайба всегда прыгала, используют свои «парашюты». Но мы справились с этим.

– Почему не было ?

– Сегодня решили, что будут играть Хо-Сэнг и . Ребята не были в составе, но все готовятся к матчам. Мы доберемся до дома и подумаем, кто выйдет на лед.

– Есть вопросы по дисциплине к команде?

– Нет по дисциплине вопросов.

– Каково Ежову, когда по его воротам не бросают?

– Это непросто. Мы понимаем Илью. Но лучше об этом его самого спросить.

– Нет желания попробовать в другом звене?

– Они создавали моменты. Второе звено тоже хорошо выглядело.

– Сложно ли далось решение в пользу Ежова?

– Не было сложного решения, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».