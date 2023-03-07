Виктор Козлов: «Адмирал» делает так, чтобы шайба всегда прыгала, использует свои «парашюты». Игра была нервная»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Степан Санников Илья Ежов Адмирал Джош Хо-Сэнг Алексей Пустозеров Хоккей

Виктор Козлов заявил, что «Адмирал» делает так, чтобы шайба всегда прыгала.

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу в матче плей-офф с «Адмиралом» (1:0, 2-2 в серии).

– Напряженный матч, как и все матчи против «Адмирала». Ребята – молодцы. Грамотно сыграли в обороне и атаке. Забили важный гол, закрыли вратаря, хорошо бросили. Серия продолжается, готовимся к следующему матчу.

– Показалось, что вы немного потерялись в начале матча. Что повлияло, перелет?

– Нет. Игра была такая, нервная. Шайба прыгала и скакала. «Адмирал» делает так, чтобы шайба всегда прыгала, используют свои «парашюты». Но мы справились с этим.

– Почему не было Пустозерова?

– Сегодня решили, что будут играть Хо-Сэнг и Санников. Ребята не были в составе, но все готовятся к матчам. Мы доберемся до дома и подумаем, кто выйдет на лед.

– Есть вопросы по дисциплине к команде?

– Нет по дисциплине вопросов.

– Каково Ежову, когда по его воротам не бросают?

– Это непросто. Мы понимаем Илью. Но лучше об этом его самого спросить.

– Нет желания попробовать Хо-Сэнга в другом звене?

– Они создавали моменты. Второе звено тоже хорошо выглядело.

– Сложно ли далось решение в пользу Ежова?

– Не было сложного решения, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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2 комментария

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Ачиваков Марат
Да уж соперник наверное один из тяжёлых, больше похоже на антихоккей, очень вязкая оборона, воротчик пока на кураже. А кто сказал, что будет легко? Они будут из кожи лезть в каждой игре, тут важно сохранить хладнокровие, меньше мандража, отсюда ошибки. Ребята запомните вы сильнее и опытнее, в этом ваша преимущество, верьте в себя и бейтесь до конца!
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RusSh
Интересная серия, у нас все примерно равные 8 команд. Адмирал тоже был то ли 2 то ли 3. Поэтому все пары интересные и у каждого своя стратегия. Но верим в Салават.)))
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