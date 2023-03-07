Космонавт Самокутяев об игре в хоккей на МКС: «Перебрасывали друг другу шайбу. В космосе не так-то просто это сделать»

Космонавт Александр Самокутяев рассказал об игре в хоккей на МКС.

В Одинцове прошел товарищеский матч команды космонавтов «Наши» и клуба «Красные звезды» (6:7). Самокутяев вышел на лед в майке, в которой играл на МКС.

«Это было в 2015 году, это был юбилейный год, 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, и мы открывали Ночную хоккейную лигу на МКС. Играли в хоккей, точнее – перебрасывали друг другу шайбу. В космосе не так-то просто это сделать. Но мы справились.

Во времена Юрия Гагарина еще не было такой хорошей защиты, как сейчас. Поэтому было принято решение ограничить занятия хоккеем. Наложили некое табу. Но в конце концов, уже в наше время, в 2010 году этот запрет сняли и продолжили формировать состав нашей сборной под эгидой команды «Наши». Мы стараемся играть аккуратно, без травм», – рассказал космонавт.

Клуб «Наши» был в 1960-х годах в Звездном городке. Первым капитаном команды был Юрий Гагарин. За клуб «Красные звезды» выступают общественные и политические деятели и заслуженные хоккеисты.