Матч под эгидой «Za Мир» прошел в Мытищах. Команды возглавили Борис Миронов и Евгений Давыдов

В Мытищах прошел хоккейный матч под эгидой «Za Мир».

23 февраля на льду центрального катка в «Парке Мира» встретились местные команды «Ладья» и «Торпедо». Их возглавили олимпийский чемпион Евгений Давыдов и серебряный призер Олимпийских игр . В составы команд вошли воспитанники хоккейных школ и дети из дворовых команд Мытищ.

Почетным гостем мероприятия стал олимпийский чемпион, почетный гражданин городского округа Мытищи Виктор Шалимов.

«Я сам начинал играть в хоккей на уличной коробке. Сегодня повезло с погодой – морозно, светит солнце. Для людей это праздник, поэтому я положительно отношусь к подобным мероприятиям», – сказал Миронов.

«Мы должны сплотиться и показать, как мы любим наших жителей, наших бойцов и наших военных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Я уверена, что они почувствуют нашу любовь и поддержку, и победа будет за нами», – заявила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.