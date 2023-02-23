Матч под эгидой «Za Мир» прошел в Мытищах. Команды возглавили Борис Миронов и Евгений Давыдов

Теги Борис Миронов КХЛ Виктор Шалимов Евгений Давыдов любительский хоккей Политика Хоккей

В Мытищах прошел хоккейный матч под эгидой «Za Мир».

23 февраля на льду центрального катка в «Парке Мира» встретились местные команды «Ладья» и «Торпедо». Их возглавили олимпийский чемпион Евгений Давыдов и серебряный призер Олимпийских игр Борис Миронов. В составы команд вошли воспитанники хоккейных школ и дети из дворовых команд Мытищ.

Почетным гостем мероприятия стал олимпийский чемпион, почетный гражданин городского округа Мытищи Виктор Шалимов.

«Я сам начинал играть в хоккей на уличной коробке. Сегодня повезло с погодой – морозно, светит солнце. Для людей это праздник, поэтому я положительно отношусь к подобным мероприятиям», – сказал Миронов. 

«Мы должны сплотиться и показать, как мы любим наших жителей, наших бойцов и наших военных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Я уверена, что они почувствуют нашу любовь и поддержку, и победа будет за нами», – заявила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. 

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2 комментария

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Pink Floyd1276
ZaМир самое популярное имя для новорождённых за последний год в Мытищах.
+2
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tyuiop tyuiop
Ответ Ебздрогыч
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за мир, желательно весь
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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