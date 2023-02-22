Широков, Фетисов, Каменский, Морозов и Жамнов сыграли в хоккей с вернувшимися из Украины военнослужащими – 11:11. Около 5,5 тысячи человек было на матче

Около 5,5 тысячи человек посетили товарищеский матч между легендами хоккея и военнослужащими.

Об этом сообщает «РИАМО» со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матч состоялся 22 февраля на арене Ледового дворца имени Ю.Е. Ляпкина в Балашихе.

Игра между командой легенд и военнослужащими ОДОН им. Дзержинского, вернувшимися из зоны боевых действий на Украине, завершилась со счетом 11:11.

В составе легенд хоккея под руководством капитана сыграли , , , Алексей Морозов, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко, Андрей Николишин, Илья Горохов, Алексей Горшков и футболист Роман Широков.

Сообщается, что матч, приуроченный ко Дню защитника Отечества, стал дополнением к серии игр регионального проекта «Выходи во двор».

«Настоящий аншлаг сегодня в Балашихе – более 5,5 тысячи болельщиков собрались на трибунах Ледового дворца им. Ю.Е. Ляпкина на товарищеском матче военнослужащих дивизии им. Ф.Э. Дзержинского с легендами хоккея.

Колоссальная энергетика и поддержка жителей, семей ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.