Широков, Фетисов, Каменский, Морозов и Жамнов сыграли в хоккей с вернувшимися из Украины военнослужащими – 11:11. Около 5,5 тысячи человек было на матче

Теги Роман Широков болельщики Алексей Морозов Илья Горохов Андрей Коваленко Вячеслав Фетисов Андрей Николишин Алексей Жамнов Алексей Касатонов Валерий Каменский Алексей Горшков Александр Якушев любительский хоккей Политика Дмитрий Абаренов Хоккей

Около 5,5 тысячи человек посетили товарищеский матч между легендами хоккея и военнослужащими.

Об этом сообщает «РИАМО» со ссылкой на пресс-службу министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матч состоялся 22 февраля на арене Ледового дворца имени Ю.Е. Ляпкина в Балашихе.

Игра между командой легенд и военнослужащими ОДОН им. Дзержинского, вернувшимися из зоны боевых действий на Украине, завершилась со счетом 11:11.

В составе легенд хоккея под руководством капитана Вячеслава Фетисова сыграли Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Алексей Морозов, Алексей Жамнов, Андрей Коваленко, Андрей Николишин, Илья Горохов, Алексей Горшков и футболист Роман Широков.

Сообщается, что матч, приуроченный ко Дню защитника Отечества, стал дополнением к серии игр регионального проекта «Выходи во двор». 

«Настоящий аншлаг сегодня в Балашихе – более 5,5 тысячи болельщиков собрались на трибунах Ледового дворца им. Ю.Е. Ляпкина на товарищеском матче военнослужащих дивизии им. Ф.Э. Дзержинского с легендами хоккея.

Колоссальная энергетика и поддержка жителей, семей ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SpbShved
Комменты топ выдно все проплаченные на луже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Абызов
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Жалкое зрелище. Только в России такое может происходить в 2023 году. Жесть
Каждому свое. А жалко у пчелки.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tiestorzn17
Это даже не позор, это какой то следующий уровень.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
equipe
с безногими играть легко
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Balashov
Ответ Кеша
Для ненавистников России любое хорошее событие или мероприятие вызывает выброс яда . Не обращайте внимания . Мы были , есть и будем !
Хороший спорт - профессиональный. А не подобные междусобойчики дедов с солдафонами.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Враньё. Дивизия Дзержинского (совки детектед) не участвует в боевых действиях
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
продавец-пипец
Ответ Кеша
Хоккей всегда праздник ! А кто с желчью к нам приходит , тот с желчью и уходит! Хоккейная команда это такой организм - там все как на ладони . Кто с гнильцой , тот не задерживается .
Ну иди и празднуй!Ботоксного бамбардира захвати с собой, ватный об морок!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
продавец-пипец
Ответ Кеша
Ты коньки , наверное, в интернете видел . Потому столько яда .
А ты, по ходу, передёрнул хорошо на это зрелище!!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Ковяров
Ответ продавец-пипец
Да ты вообще не отдупляешь, судя по всему!!!Ватная фляга совсем прохудилась???
Переведи на русский, пожалуйста
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
продавец-пипец
Ответ Егор Ковяров
А что жалкого?
Да ты вообще не отдупляешь, судя по всему!!!Ватная фляга совсем прохудилась???
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ Егор Ковяров
А что жалкого?
Для ненавистников России любое хорошее событие или мероприятие вызывает выброс яда . Не обращайте внимания . Мы были , есть и будем !
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусеконь
Широков это тот упырь, что человека избил и почему-то легко отделался?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gukmamop
Ответ Егор Ковяров
А что жалкого?
человек ненавидит кое-что и пытается от этом сказать, стараясь не хрюкать
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Когда победим фашистов хоккейный матч всех звёзд на Красной площади будет с Овечкиным , Месси и другими звёздами 👍
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Жалкое зрелище. Только в России такое может происходить в 2023 году. Жесть
Ты коньки , наверное, в интернете видел . Потому столько яда .
+20
-17
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrano
Пускали по fan id или это другое?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злобный Конь
Широков оказался футбольным Шнуровым. Кто-то всерьёз считал его правдорубом,а на деле - вскукарек...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Хоккей всегда праздник ! А кто с желчью к нам приходит , тот с желчью и уходит! Хоккейная команда это такой организм - там все как на ладони . Кто с гнильцой , тот не задерживается .
+7
-9
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pb-SE
Наверное, Широкову лучше клюшку в руки не давать.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
Круто ! Молодцы ! Обожаю хоккей !
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Ковяров
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Жалкое зрелище. Только в России такое может происходить в 2023 году. Жесть
А что жалкого?
+22
-23
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rinat Khudayberdin
Ответ Slavnov
это больше чем на многих матчах рфпл
на этот цирк не нужно fan id оформлять
+7
-9
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
градус ненависти
Все хоккеисты в России - бюджетники, так что всё понятно
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Sokolov
Каким боком сюда Рома попал?))) напросился хоть куда-то в поддержку сво?
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
psixyec
Красавцы! Поддерживают наших парней, которые вернулись живыми после СВО. Несмотря на всю гниль того же Широкова, выясняется, что он намного лучше как человек всяких либералов, которые поносят нашу армию.
+5
-8
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий