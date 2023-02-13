Команда Лукашенко разгромила хоккеистов Гродненской области – 8:1. Президент Беларуси и его сын забили по голу

Теги Александр Лукашенко любительский хоккей Политика высшая лига Беларусь Команда Лукашенко Николай Лукашенко Хоккей

Команда Александра Лукашенко крупно обыграла хоккеистов Гродненской области.

Матч прошел в рамках XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Он завершился победой команды президента Беларуси со счетом 8:1. 

Александр Лукашенко в этом матче забросил одну шайбу. Также один гол на счету его сына Николая

Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.

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7 комментариев

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Ми Ша
🤮
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Mohnatiy
Только по одному? Скромненько, скромненько...
+1
-1
0
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slavery
«по голу»? Чёт маловато, где еще 7 шайб?
+1
0
+1
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Назар Игорь
Всего-то по одному голу??
Это подрыв авторитета главы государства и может рассматриваться как происки оппозиции.
+2
-1
+1
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shahmur
Какие олимпиады, вот сюзный спорт который мы заслужили.
+9
-1
+8
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Ебздрогыч
Уровень интриги - как в матчах НХЛ (я не про ту, которая за океаном)
+6
-3
+3
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Ебздрогыч
Григорьич скромничает, вот его коллега пока штук 7-10 не забьет - со льда не уходит
+12
-3
+9
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