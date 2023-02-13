Команда Лукашенко разгромила хоккеистов Гродненской области – 8:1. Президент Беларуси и его сын забили по голу

Команда Александра Лукашенко крупно обыграла хоккеистов Гродненской области.

Матч прошел в рамках XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Он завершился победой команды президента Беларуси со счетом 8:1.

Александр Лукашенко в этом матче забросил одну шайбу. Также один гол на счету его сына .

Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.