Команда Лукашенко разгромила хоккеистов Гродненской области – 8:1. Президент Беларуси и его сын забили по голу
Команда Александра Лукашенко крупно обыграла хоккеистов Гродненской области.
Матч прошел в рамках XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Он завершился победой команды президента Беларуси со счетом 8:1.
Александр Лукашенко в этом матче забросил одну шайбу. Также один гол на счету его сына Николая.
Напомним, команда президента Беларуси 13 раз выигрывала соревнования среди любительских команд, которые проводятся с 2008 года.
Это подрыв авторитета главы государства и может рассматриваться как происки оппозиции.