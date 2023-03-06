Кравец о 2-м периоде «Авангарда»: «Сибирь» заперла в зоне, переиграла нас, немножко запаниковали. Хорошо, что выстояли, повезло – без этого не бывает побед»

поделился мнением о победе над «Сибирью» в третьем матче серии Кубка Гагарина.

« » выиграл игру со счетом 4:3 и повел 2-1 в серии первого раунда плей-офф.

– Мы были готовы к такому натиску « ». Всегда здесь тяжело играть, болельщики гонят команду. Команда очень хорошая, все четыре звена выполняют отличную работу, борются.

«Сибирь» нас, особенно во втором периоде, заставила играть в обороне. Хорошо, что выстояли, хорошо, что отбились, повезло. Без этого не бывает побед.

Третий период достаточно хороший был с нашей стороны. Но опять нас подвели неоправданные наши удаления. Будем работать.

Самое главное – выиграли, маленький шажок сделали. Через день снова такая же, думаю, будет битва. Нужно отдохнуть и подготовиться к следующей встрече

– Игра во втором периоде.

– Нельзя сказать, что мы ушли в оборону. Они где-то добавили, значит, мы приняли какие-то неправильные решения.

Были неточные передачи, не вовремя смены делались, удаления опять же получили. Сумбур, немножко запаниковали. Поэтому «Сибирь» и переиграла в этой ситуации.

– «Салават Юлаев» недавно тоже провел период без бросков – не было ли дежавю?

– Мы не «Салават». У них немножко другая тактика. Могу сказать: в данной ситуации «Сибирь» заперла в нашей зоне, было очень сложно выйти, они здесь нас переиграли в этом периоде, – сказал главный тренер «Авангарда».