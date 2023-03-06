«Авангард» повел 2-1 в серии с «Сибирью», выиграв третий матч со счетом 4:3
«Авангард» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Сибири».
Команда тренера Михаила Кравца одержала победу на выезде со счетом 4:3 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
Таким образом, омский клуб выиграл вторую игру подряд у новосибирцев и повел в серии со счетом 2-1.
Четвертый матч серии запланирован на 8 марта.
Ну а так, не без доли везения, с кучей тупых удалений, но в целом вполне заслуженно выиграли :)
Омск с победой....