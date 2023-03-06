«Авангард» повел 2-1 в серии с «Сибирью», выиграв третий матч со счетом 4:3

« » вышел вперед в серии плей-офф против « ».

Команда тренера Михаила Кравца одержала победу на выезде со счетом 4:3 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Таким образом, омский клуб выиграл вторую игру подряд у новосибирцев и повел в серии со счетом 2-1.

Четвертый матч серии запланирован на 8 марта.