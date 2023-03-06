«Авангард» повел 2-1 в серии с «Сибирью», выиграв третий матч со счетом 4:3

Теги Авангард Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» вышел вперед в серии плей-офф КХЛ против «Сибири».

Команда тренера Михаила Кравца одержала победу на выезде со счетом 4:3 в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Таким образом, омский клуб выиграл вторую игру подряд у новосибирцев и повел в серии со счетом 2-1.

Четвертый матч серии запланирован на 8 марта.

11 комментариев

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ПараВоЗЗЗ
Ответ Денис Феношин
Авангард скатал классический плей-оффный матч. Отдал сопернику инициативу и ждал шансов. Примерно также было в первом матче, только давил Авангард, а Сибирь терпела. Ну в конце конечно судьи удивили.
чем? все по делу. интересная серия. 8 марта не дадут нормально посмотреть ....
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Александр Сурайкин
Ответ Игорь Климов
Авангард с победой!
Чему радуешься олень. Посмотри сколько бабла в вашу хвалебную курицу выпаривают. И сколько в другие команды.
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Большое сердце Неймара
хотел похвалить Демченко,но после второй пропущенной передумал. нам конечно неимоверно фартило, но победителей не судят. следующая игра будет ключевой. всех болельщиков Авангарда с тяжелой победой!
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Габорик
Вася должен проставиться каркасам ворот :)

Ну а так, не без доли везения, с кучей тупых удалений, но в целом вполне заслуженно выиграли :)
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Дмитрий Макаров
Спасибо отдельным личностям... 1:2 в серии не беда, но с дисциплиной нужно крайне срочно решать, не везло сегодня, ну как говорится везёт сильнейшем, следующий матч будет важнейший, ВЕРИМ, ВПЕРЕД СИБИРЬ!!!!
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Фёдор Кузнецов
Тотальное невезение Сибири
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Олег
Много не нужных удалений у Сибири, авангард наказал. Сами себе всё испортили .
Омск с победой....
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Ыжык
Спонсор нервной концовки Василий Демченко. Сегодня штанга сделала больше сейвов чем он.
+8
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Антон Фёдоров
Очередной валидол от Омска
+3
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Денис Феношин
Авангард скатал классический плей-оффный матч. Отдал сопернику инициативу и ждал шансов. Примерно также было в первом матче, только давил Авангард, а Сибирь терпела. Ну в конце конечно судьи удивили.
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Игорь Климов
Авангард с победой!
+5
-1
+4
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