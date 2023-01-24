Путин объявил благодарность Гончару, Кудашову, Федорову, Ковальчуку и Каменскому

Теги Сборная России по хоккею Алексей Кудашов Сергей Гончар Илья Ковальчук Сергей Федоров Владимир Путин Валерий Каменский КХЛ Егор Козлов Дмитрий Курбатов Политика Хоккей

Владимир Путин объявил благодарность тренерам сборной России по хоккею.

Президент России объявил благодарность Сергею Гончару, Алексею Кудашову, Сергею Федорову и Илье Ковальчуку.

На Олимпиаде-2022 Гончар, Кудашов и Федоров входили в штаб главного тренера Алексея Жамнова. Ковальчук был генеральным менеджером сборной России.

Также благодарность объявлена Валерию Каменскому, который являлся советником главного тренера на Олимпиаде.

Врач Егор Козлов и генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов награждены почетными грамотами.

Сборная России уступила команде Финляндии (1:2) в финале турнира в Пекине.

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7 комментариев

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1319pro
Вроде «благодарность» обошлась без двухнедельного карантина.
То есть «вручите, подпишите, там согласовано» 😂
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dereds
Респект, Путину тоже спасибо
+1
-3
-2
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Яков Знаменщиков
А что за олимпиада была???
+5
-1
+4
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крок 58
Чего год то ждал?!))
+1
0
+1
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Arezn
Очень вовремя вспомнили о благодарность...
Гончар возвращается в Нхл.
+6
0
+6
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Bashibuzuck
Ответ Ебздрогыч
И Роману Ротенбергу, все-таки не чужой человек
Ротенбергу он орден вешал же🤨
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0
0
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Ебздрогыч
И Роману Ротенбергу, все-таки не чужой человек
+17
-2
+15
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