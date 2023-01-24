Путин объявил благодарность Гончару, Кудашову, Федорову, Ковальчуку и Каменскому

объявил благодарность тренерам сборной России по хоккею.

Президент России объявил благодарность Сергею Гончару, Алексею Кудашову, Сергею Федорову и .

На Олимпиаде-2022 Гончар, Кудашов и Федоров входили в штаб главного тренера Алексея Жамнова. Ковальчук был генеральным менеджером сборной России.

Также благодарность объявлена Валерию Каменскому, который являлся советником главного тренера на Олимпиаде.

Врач Егор Козлов и генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов награждены почетными грамотами.

Сборная России уступила команде Финляндии (1:2) в финале турнира в Пекине.