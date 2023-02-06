Жамнов об ордене Почета: «Мы защищали честь страны на Олимпиаде-2022. Была команда единомышленников, сделали все, чтобы выступить успешно»

высказался о награждении орденом Почета.

Главный тренер сборной России получил награду «За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине».

«Это большая честь, когда тебя награждают такой наградой. На Олимпиаде в Пекине мы защищали честь страны и сделали все для того, чтобы выступить успешно.

В итоге получилось завоевать серебро. Все награды и медали – это заслуга всего нашего коллектива, потому что у нас на Олимпиаде была настоящая команда единомышленников…

Хочу ли я после этого сезона продолжить работу со сборной России? Наверное, сейчас так неправильно ставить вопрос, потому что мы пока отстранены от международных соревнований.

Придет время, и мы это обсудим. Но скажу, что хочу и дальше трудиться во благо российского хоккея», – сказал главный тренер сборной России.

Сборная России уступила команде Финляндии (1:2) в финальном матче на Олимпиаде-2022.