Жамнов об ордене Почета: «Мы защищали честь страны на Олимпиаде-2022. Была команда единомышленников, сделали все, чтобы выступить успешно»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов КХЛ олимпийский хоккейный турнир Политика Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов высказался о награждении орденом Почета.

Главный тренер сборной России получил награду «За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких достижений на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине».

«Это большая честь, когда тебя награждают такой наградой. На Олимпиаде в Пекине мы защищали честь страны и сделали все для того, чтобы выступить успешно.

В итоге получилось завоевать серебро. Все награды и медали – это заслуга всего нашего коллектива, потому что у нас на Олимпиаде была настоящая команда единомышленников…

Хочу ли я после этого сезона продолжить работу со сборной России? Наверное, сейчас так неправильно ставить вопрос, потому что мы пока отстранены от международных соревнований.

Придет время, и мы это обсудим. Но скажу, что хочу и дальше трудиться во благо российского хоккея», – сказал главный тренер сборной России.

Сборная России уступила команде Финляндии (1:2) в финальном матче на Олимпиаде-2022.

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5 комментариев

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Dragon10
Сделали все, чтобы выступить успешно... Со стороны совсем по другому выглядело.
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ddt
От таких "защитников" чести стране одно бесчестие ((
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Mephi027
Ответ KSA1985
Как то не очень это похоже на успех, учитывая результат и саму "Универсиаду". И не похоже на " Красную Машину",вообще ни на какую машину не похожа, если быть честными
Автоваз
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KSA1985
Как то не очень это похоже на успех, учитывая результат и саму "Универсиаду". И не похоже на " Красную Машину",вообще ни на какую машину не похожа, если быть честными
+2
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mephi027
Обычная государственная история.

Сейчас понабегут в каменты, но я бы не отказался скажем, от госпремии в области науки и техники или от Героя Труда. Только увы, я не Жамнов.
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-2
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