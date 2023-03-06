Игорь Григоренко о перспективах «Салавата» в серии с «Адмиралом»: «Ничего не поменялось. Сегодня ты можешь выигрывать 3-0, а потом проиграть 3-4. Самое интересное только начинается»

оценил перспективы «Салавата Юлаева» в серии с « » (1-2).

«Правильную ли тактику избрал «Салават» на матч с «Адмиралом»? Счет на табло. Команда проиграла, значит неправильную. Нужно пересмотреть матч, сделать выводы и готовиться к следующей игре, двигаться в том направлении, в котором они играли до этого, когда побеждали.

Как изменились перспективы «Салавата» в серии? Ничего не поменялось. Плей-офф – это такая штука, что сегодня ты можешь выигрывать 3-0, а потом проиграть серию 3-4, поэтому вообще ничего не поменялось. Наоборот, самое интересное только начинается.

Если «Салават» сравняет счет, то придется снова лететь во Владивосток? Ничего страшного. Конечно, это сказывается, но я не вижу в этом проблем. В «Салавате» молодые ребята, они успеют восстановиться», – сказал бывший нападающий « ».