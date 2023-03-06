Защитник «Адмирала» Лисовец о победе над «Салаватом»: «Верили в свои силы, даже когда 0:2 горели»

оценил победу «Адмирала» над « » (3:2 ОТ).

Команды провели 3-й матч серии 1-го раунда Кубка Гагарина (2-1).

«Мы с самого начала придерживались своей игры. Верили друг в друга, стояли друг за друга. Даже когда 0:2 горели, придя в раздевалку, верили в свои силы и были уверены в том, что способны переломить игру.

У нас это получилось. Продолжали гнуть свою линию. В третьем периоде были поактивнее и дожали соперника своими действиями.

Как искать в себе эмоции на четвертую игру серии? Это плей-офф! Здесь нет никаких оправданий. Ты должен находить эмоции всегда: в любой игре, в любой смене отдаваться полностью. Уже нечего экономить!» – сказал защитник « ».