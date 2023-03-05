Кожевников об Овечкине: «Все, кто любят и не любят хоккей, ждут, когда он достигнет своей цели и станет величайшим игроком»

Теги болельщики Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников высказался об игре Александра Овечкина в матче с «Сан-Хосе» (8:3).

Капитан «Вашингтона» набрал 3 (2+1) балла. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (815 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Никакие результаты Овечкина уже не удивляют. Он идет к своей цели.

Все, кто любят и не любят хоккей, ждут, когда он достигнет своей цели и станет самым величайшим игроком.

Думаю, что в этом году это точно не случится. А вот через год или два – да», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин забил две – и обе не из офиса! «Вашингтон» оживает и еще цепляется за шанс на плей-офф

 

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1 комментарий

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Дмитрий9779
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