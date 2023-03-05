Кожевников об Овечкине: «Все, кто любят и не любят хоккей, ждут, когда он достигнет своей цели и станет величайшим игроком»

высказался об игре в матче с «Сан-Хосе» (8:3).

Капитан « » набрал 3 (2+1) балла. Он занимает второе место среди лучших снайперов в истории (815 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки (894).

«Никакие результаты Овечкина уже не удивляют. Он идет к своей цели.

Все, кто любят и не любят хоккей, ждут, когда он достигнет своей цели и станет самым величайшим игроком.

Думаю, что в этом году это точно не случится. А вот через год или два – да», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин забил две – и обе не из офиса! «Вашингтон» оживает и еще цепляется за шанс на плей-офф