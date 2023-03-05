Каменский о «Вашингтоне»: «Шансы на плей-офф есть, но все будет зависеть не только от Овечкина, но и от всей команды»

высказался об игре в матче с «Сан-Хосе» (8:3).

Капитан « » набрал 3 (2+1) балла. На его счету стало 1470 (815+655) очков в 1333 матчах в . Он вышел на чистое 16-е место по очкам в истории лиги, обогнав Стэна Микиту.

«Превосходное достижение, я считаю. Он молодец, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов, так держать.

Что касается того, как он играл в последнее время, я не считаю, что это был перерыв. Полноценное возвращение – это когда человек получает травму, не играет долго, а когда он уезжает на похороны, это же семейные обстоятельства. Это его личная трагедия, и я не хочу напоминать лишний раз.

Просто стоит его поздравить и пожелать ему дальнейших успехов. Насчет плей-офф, шансы есть, но все будет зависеть не только от Александра, но и от всей команды», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

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