Ансель Галимов: «Таким мастерам, как в «Ак Барсе», не надо давать даже полушанса – они пользуются им и выжимают максимум»

высказался после матча против «Ак Барса» (1:4, 1-2 в серии).

– В каком состоянии подошли к этой встрече? Какие были изменения?

– Посмотрели прошедшую игру, ошибки, сделали выводы. Тренерский штаб вводил точечные изменения.

– Хороший первый период. Могли повести в счете, но это сделал соперник.

– Да, и начало хорошее, и вся игра. Таким мастерам, как в « », не надо давать даже полушанса – они пользуются им и выжимают максимум из него.

– Насколько гол в 5 на 4 добавил эмоций? Гол Сафонова можно назвать необязательным?

– Голы «Ак Барса» не буду комментировать. По голу – он отлично бросил, еще отмечу, как хорошо перед вратарем сыграл – закрыл его. Был хороший бросок и трафик перед воротами – все, что нужно в большинстве.

– Чего не хватило, чтобы достать соперника? Какой положительный момент от матча?

– Не хватило победы. Забей больше в ворота «Ак Барса» – тогда бы выиграли. Атмосфера была сумасшедшей, полный стадион – спасибо болельщикам, ждем на следующем матче.

– Следите ли за другими парами? Чем можно объяснить такую упорнейшую борьбу?

– Да, смотрю, как играют, подмечаю много нюансов. Так как второй год играю в центре, очень много внимания обращаю на то, как играют центральные, как расставляют игроков, какие есть нюансы. Считаю, был классный чемпионат из 68 матчей, плюс не было таких пауз, как раньше. Все заряжены! – сказал нападающий « ».