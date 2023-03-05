Олег Леонтьев: «Не уступили «Ак Барсу» ни в характере, ни в единоборствах. Проиграна игра, но не сражение»

Олег Леонтьев высказался после матча против « » (1:4, 1-2 в серии).

– Не хватило нам реализации моментов. Создавали их, но нужно забивать, конечно, больше одного гола. Необходимо еще более строго и собраннее играть в обороне, не позволять «Ак Барсу» забивать легкие голы.

Мы не уступили сопернику ни в характере, ни в единоборствах. Проиграна игра, но не сражение. Будем готовиться к следующему матчу.

– Якупов появился по ходу матча вместо . С чем связана замена?

– Бикмуллин хорошо смотрелся в последних матчах, но мы его потеряли, у него травма плеча. Насколько он выбыл – пока непонятно. К сожалению, в хоккее бывают такие травмы. вместо него неплохо себя проявил, посмотрим, что будет дальше.

– Можно ли сказать, что команда перегорела после казанских матчей и где-то не хватило эмоций?

– Нет, я не могу сказать, что нам не хватило эмоций. Конечно, первыми забивать легче, но мы много матчей провели с Казанью, у нас нет никакой скованности. Просто нужно выходить и верить в себя, побеждать. Думаю, все будет нормально, никто не опустил руки, в раздевалке остался победный дух, там все нормально с атмосферой.

– Насколько эмоционально сказывается на игроках тот факт, что они не могут реализовать моменты?

– Давим, появляются моменты, а голы обязательно придут. Хуже, когда моментов нет. Пусть лучше моменты создаются, но не реализовываются, чем наоборот, – сказал главный тренер « ».