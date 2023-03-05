Евгений Митякин: «У «Нефтехимика» есть характер, играем с большим желанием – это самое главное»

подвел итоги матча против « » (1:4, 1-2 в серии).

– Меняли ли что-то с учетом неудачи в последнем матче? Показалось, что акцент был на игру первым номером.

– Не сказал бы, что были серьезные изменения. Очевидно, что надо было брать реванш за прошлый матч при своих трибунах. Мы отталкиваемся от своей системы игры. В каких-то вещах тренерский штаб подсказывает, вносит корректировки.

– Хорошее начало, обоюдоострый первый период. Можно ли сказать, что где-то не повезло, что уступили первый отрезок?

– На мой взгляд, мы пропустили необязательный гол. Но понятно, что это был только первый период, а впереди – много времени чтобы вернуться в игру. Конечно, эта шайба нас никак не сломала.

– Как перестраивались в перерыве? Насколько гол в большинстве подстегнул? Можно назвать гол Казани на контратаке необязательным?

– Быстрый гол в 5 на 4 добавил эмоций – это 100%. Что касается пропущенной шайбы, то перед этим мы были должны забивать. Провели хорошую смену, но прозевали контратаку.

– Что можете отметить положительного в игре?

– У нас есть характер, играем с большим желанием, думаю, это самое главное.

– Насколько следите за остальными парами? Почему всюду такая борьба?

– Периодически смотрю результаты, но понятно, что фокусируюсь на собственной команде и серии. Считаю, что команды в лиге выровнялись, уже нет таких явных лидеров. Сейчас хоккей такой, что любой может обыграть любого, – сказал нападающий « ».