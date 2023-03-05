Сафонов о победе над «Нефтехимиком»: «Ак Барс» вышел показать игру, которую нарисовал тренерский штаб, не вестись на провокации. Было важно хорошо начать – справились»
Илья Сафонов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» в третьем матче серии Кубка Гагарина.
«Ак Барс» выиграл игру со счетом 4:1 и повел в серии 2-1.
– Была хорошая игра, тяжелая. Ребята – молодцы, отлично сегодня поработали, бились до конца.
– Чувствовалось давление?
– Нет. Выходили показывать свою игру, которую нам нарисовал тренерский штаб, и не вестись на провокации.
Было важно хорошо начать сегодняшний матч, думаю, мы с этим справились.
– Вспомните детали своего гола.
– Здорово поборолись в своей зоне, продлил шайбу Сане [Александру Радулову], тот вошёл в зону и отлично отдал на дальнюю штангу. Слава Богу – забил, спасибо партнерам за этот гол, – сказал нападающий «Ак Барса».
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