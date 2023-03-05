Сергей Черкас: «СКА показал, что в первой игре, когда Минск победил, была некая оплошность. Сейчас все становится на свои места»

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Сергей Черкас прокомментировал победу СКА в матче с минским «Динамо» (4:0, 2-1 в серии).

Вратарь Дмитрий Николаев отразил все 26 бросков по своим воротам.

– Роль вратаря важна в каждом матче. Играет на ноль вратарь – вся команда получает заряд вдохновения. Сегодня играла отлично вся команда.

Армейцы показали, что в первой игре, когда Минск победил, была некая оплошность. Сейчас все становится на свои места. Видно, что СКА по ходу плей-офф добавляет.

– То, что СКА выиграл убедительно именно в гостях, это странно?

– Нет, не странно. Потому что «Динамо» дало бой в Питере. После этого игроки СКА были мобилизованы, настроены дать ответ. Это было видно сегодня по скамейке, по организации игры, по голам, которые СКА забивал. Все шло к тому, что армейцы победят.

– Тренеры СКА не стали менять Николаева после первого неудачного матча. Это правильно?

– Конечно. В плей-офф, как правило, вратарей уже не дергают. На кого сделали ставку – тот играет. Конечно, если бы Николаев сыграл неудачно три-четыре матча, его поменяли бы. Но этого нет. Голкипер добавляет вместе с командой, сегодня сыграл надежно, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

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