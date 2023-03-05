Ротенберг после 4:0 с минским «Динамо»: «Недопустимо столько удаляться, СКА практически весь матч сыграл в меньшинстве. Надо усилить дисциплину»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Никита Комаров Степан Фальковский Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг подвел итоги матча с минским «Динамо» (4:0, 2-1).

«Сыграли структурно, организованно, хорошо в обороне, очень много выстояли в меньшинстве. Недопустимо столько удаляться, мы практически всю игру сыграли в меньшинстве. Надо отдать должное ребятам, кто выходил в меньшинстве, они ловили шайбу на себя, сыграли самоотверженно, на команду.

Командная победа, есть над чем работать. Разберем ошибки, готовимся к следующей игре. Надо усилить дисциплину, больше работать ногами, клюшка должна быть внизу, не позволять себе ничего лишнего. Это наши резервы.

Причин удалений всегда много, каждому в голову не залезешь. Надо от простого, через работу, больше работать ногами, играть на команду. Тяжело выиграть игру вчетвером, втроем, тем не менее сегодня выиграли. У нас есть резервы, поговорим с командой, уберем удаления.

Мы проводим беседы со всеми игроками. Это командная победа, все молодцы сегодня, не будем никого выделять отдельно. Личный вклад каждого, в том числе и Комарова, и Фальковского, и всей нашей команды.

Наша задача в плей-офф – идти по нарастающей. Будем добавлять с каждой игрой, с каждой сменой. Нам нужно улучшить многие детали, самая важная – следующая игра», – сказал главный тренер СКА.

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2 комментария

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Алексей Туроверов
Да какая разница, даже в меньшинстве от Минска камень на камне не оставили. Класс несопоставим.
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Rialto
🤡
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0
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