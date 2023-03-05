Вудкрофт о 0:4 от СКА: «Минское «Динамо» смотрелось мягко, однообразно. Если бы гол Демкова засчитали, счет бы стал 1:2, уверенность бы появилась»
Крэйг Вудкрофт высказался о поражении от СКА (0:4, 1-2 в серии) в третьем матче серии Кубка Гагарина.
– Команда смотрелась мягкой, однообразной. Много индивидуальных ошибок. При игре в большинстве не использовали возможности, которые были. Это определяющие факторы итогового счета.
– Как сказалось на игре в большинстве отсутствие Седрика Пакетта, Джозефа Душака и Ника Меркли?
– Конечно, отсутствие таких опытных и мастеровитых игроков сказалось на ходе матча. В спецбригадах большинства не хватало сыгранности. Поэтому не получилось забросить.
– Как сказался на ходе матча отмененный гол Артема Демкова?
– Конечно, это повлияло. Если бы эту шайбу засчитали, что счет стал бы 1:2, у нас появилась бы уверенность. Мы смогли бы по-другому строить игру.
– Пакетт и Меркли могут сыграть в следующем матче. Может ли вернуться Душак?
– Седрик Пакетт и Ник Меркли вернутся в следующем матче. Надеюсь, они покажут свою лучшую игру. По Душаку пока сложно сказать. Каждый день следим за его состоянием.
– Во втором периоде вы пять минут играли в большинстве. Было видно хорошее движение, эмоции. Особенно в первые две минуты. Почему не рискнули, сняв вратаря для игры «6 на 4»?
– Возможно, вы не знаете о состоянии льда в «Минск-Арене». Оно не лучшего качества.
Шайба часто подскакивает непредсказуемо, становится не ребро. Поэтому решили не снимать вратаря в такой ситуации во втором периоде, риск казался не оправданным, – сказал главный тренер минского «Динамо».
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