Вудкрофт о 0:4 от СКА: «Минское «Динамо» смотрелось мягко, однообразно. Если бы гол Демкова засчитали, счет бы стал 1:2, уверенность бы появилась»

высказался о поражении от (0:4, 1-2 в серии) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

– Команда смотрелась мягкой, однообразной. Много индивидуальных ошибок. При игре в большинстве не использовали возможности, которые были. Это определяющие факторы итогового счета.

– Как сказалось на игре в большинстве отсутствие , и Ника Меркли?

– Конечно, отсутствие таких опытных и мастеровитых игроков сказалось на ходе матча. В спецбригадах большинства не хватало сыгранности. Поэтому не получилось забросить.

– Как сказался на ходе матча отмененный гол ?

– Конечно, это повлияло. Если бы эту шайбу засчитали, что счет стал бы 1:2, у нас появилась бы уверенность. Мы смогли бы по-другому строить игру.

– Пакетт и Меркли могут сыграть в следующем матче. Может ли вернуться Душак?

– Седрик Пакетт и Ник Меркли вернутся в следующем матче. Надеюсь, они покажут свою лучшую игру. По Душаку пока сложно сказать. Каждый день следим за его состоянием.

– Во втором периоде вы пять минут играли в большинстве. Было видно хорошее движение, эмоции. Особенно в первые две минуты. Почему не рискнули, сняв вратаря для игры «6 на 4»?

– Возможно, вы не знаете о состоянии льда в «Минск-Арене». Оно не лучшего качества.

Шайба часто подскакивает непредсказуемо, становится не ребро. Поэтому решили не снимать вратаря в такой ситуации во втором периоде, риск казался не оправданным, – сказал главный тренер минского «Динамо».