Вудкрофт о 0:4 от СКА: «Минское «Динамо» смотрелось мягко, однообразно. Если бы гол Демкова засчитали, счет бы стал 1:2, уверенность бы появилась»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Артем Демков Седрик Пакетт Ник Меркли Крэйг Вудкрофт Джозеф Душак Хоккей

Крэйг Вудкрофт высказался о поражении от СКА (0:4, 1-2 в серии) в третьем матче серии Кубка Гагарина.

– Команда смотрелась мягкой, однообразной. Много индивидуальных ошибок. При игре в большинстве не использовали возможности, которые были. Это определяющие факторы итогового счета.

– Как сказалось на игре в большинстве отсутствие Седрика Пакетта, Джозефа Душака и Ника Меркли?

– Конечно, отсутствие таких опытных и мастеровитых игроков сказалось на ходе матча. В спецбригадах большинства не хватало сыгранности. Поэтому не получилось забросить.

– Как сказался на ходе матча отмененный гол Артема Демкова?

– Конечно, это повлияло. Если бы эту шайбу засчитали, что счет стал бы 1:2, у нас появилась бы уверенность. Мы смогли бы по-другому строить игру.

– Пакетт и Меркли могут сыграть в следующем матче. Может ли вернуться Душак?

– Седрик Пакетт и Ник Меркли вернутся в следующем матче. Надеюсь, они покажут свою лучшую игру. По Душаку пока сложно сказать. Каждый день следим за его состоянием.

– Во втором периоде вы пять минут играли в большинстве. Было видно хорошее движение, эмоции. Особенно в первые две минуты. Почему не рискнули, сняв вратаря для игры «6 на 4»?

– Возможно, вы не знаете о состоянии льда в «Минск-Арене». Оно не лучшего качества.

Шайба часто подскакивает непредсказуемо, становится не ребро. Поэтому решили не снимать вратаря в такой ситуации во втором периоде, риск казался не оправданным, – сказал главный тренер минского «Динамо».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
badr
Во второй игре тож был анализ на мягкость. Но выводов вы не сделали. Да, 4 ключевых защитника отсутствуют из за травм, Душак Зоркин, Лалонд Гилмор, заменить их не кем. Тройка ключевых нападающих Меркли Пакет Варфоломеев. Но Варфоломеева нужно было вызвать, он всегда готов, несмотря на конфликт. Потом те же молодые Мороз и Звягин были бы лучше по такой игре чем не готовые Шумаков и Кузнецов. Похоже что всё идёт по сценарию плей-офф с Йокеритом в 2015.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий