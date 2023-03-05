Роман Ротенберг: «В составе СКА будут изменения, думаю. Мы проанализируем – всегда нужна свежая кровь»
Роман Ротенберг высказался о возможных изменениях в составе СКА.
Клуб ведет в серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо» со счетом 2-1.
– Какова вероятность увидеть кого-то из ваших молодых ребят в серии? Бучельникова, Грошева и так далее.
– Можно увидеть всех. Думаю, будут изменения в составе. Мы проанализируем – всегда нужна свежая кровь. Это плей-офф, это серия – будут играть лучшие.
Слава богу, возвращаются наши ребята, которые долгое время были травмированными. Сегодня вернулись Захар Бардаков, Миша Пашнин. У нас есть резервы – мы весь год собирали паззл, много работали с первой тренировки.
Благодарны нашим ребятам, которые прошли через травмы, благодарны нашему медицинскому штабу, который работает круглосуточно, чтобы восстановить игроков. У нас есть варианты – будем их обсуждать, – сказал главный тренер СКА.
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