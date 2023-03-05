Роман Ротенберг: «В составе СКА будут изменения, думаю. Мы проанализируем – всегда нужна свежая кровь»

Теги СКА Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Михаил Пашнин Роман Ротенберг Максим Грошев Захар Бардаков Дмитрий Бучельников Хоккей

Роман Ротенберг высказался о возможных изменениях в составе СКА.

Клуб ведет в серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо» со счетом 2-1.

– Какова вероятность увидеть кого-то из ваших молодых ребят в серии? Бучельникова, Грошева и так далее.

– Можно увидеть всех. Думаю, будут изменения в составе. Мы проанализируем – всегда нужна свежая кровь. Это плей-офф, это серия – будут играть лучшие.

Слава богу, возвращаются наши ребята, которые долгое время были травмированными. Сегодня вернулись Захар Бардаков, Миша Пашнин. У нас есть резервы – мы весь год собирали паззл, много работали с первой тренировки.

Благодарны нашим ребятам, которые прошли через травмы, благодарны нашему медицинскому штабу, который работает круглосуточно, чтобы восстановить игроков. У нас есть варианты – будем их обсуждать, – сказал главный тренер СКА.

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8 комментариев

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Кеша
Ответ Михаил Никитов
Ну какой два? Там минимум три)
Видите , у наших оппонентов с берегов Невы против наших комментариев нет никаких аргументов , кроме минусов . Потому что это очевидность . И если в один прекрасный день поддержка Газпрома не будет настолько существенной , то этот проект рухнет , как карточный домик . А вот те клубные системы , которые из покон века го овили своих выпускников будут существовать за счет своих воспитанников . Это и региональные академии хоккея и в Москве .
0
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0
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Кеша
Ответ Михаил Никитов
Со ска невой будет
Это не изменить . Поэтому нет смысла сотрясать воздух . Высказались и на этом все , я думаю .
0
-1
-1
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Михаил Никитов
Ответ Кеша
Вряд ли .
Со ска невой будет
+1
-1
0
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Кеша
Ответ Михаил Никитов
Ну какой два? Там минимум три)
Вряд ли .
0
-2
-2
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Михаил Никитов
Ответ Кеша
Собрав со всей страны лучших на два состава можно каждый день играть .
Ну какой два? Там минимум три)
0
-3
-3
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Кеша
Собрав со всей страны лучших на два состава можно каждый день играть .
0
-3
-3
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fregat96
Анализм-это зачетная тема... или Тёма?
0
0
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fedorbazaykin
"Кровавый"Йозе
+6
-1
+5
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