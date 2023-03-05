Прошкин о победе «Адмирала»: «Салавату» не везет немножко. Сказывается разница во времени – тяжеловато играть в 10 утра по Москве»

оценил поражение « » от « » в третьем матче серии Кубка Гагарина.

Клуб из Владивостока одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ), отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).

«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1.

«Ведя 2:0, всегда обидно пропускать в третьем периоде. Все три гола у «Адмирала» забили защитники. «Салавату» не везет немножко. Я ожидал, что у уфимцев не будет легкой прогулки.

Сказывается разница во времени. Играть в 10 утра по Москве немного тяжеловато. Возможно, в третьем периоде «Салавату» не хватило концентрации.

В овертайме Уфа, конечно, давила и бросала, но моментов в позиционной атаке было не так много. Много бросали от синей и бортов, а вот моментов с пятака я не увидел.

Каковы мои ожидания от следующего матча? Конечно же, мне хочется, чтобы в четвертом матче «Салават» выиграл», – сказал бывший защитник уфимского клуба.