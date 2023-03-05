Прошкин о победе «Адмирала»: «Салавату» не везет немножко. Сказывается разница во времени – тяжеловато играть в 10 утра по Москве»

Теги Салават Юлаев Виталий Прошкин КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Хоккей

Виталий Прошкин оценил поражение «Салавата Юлаева» от «Адмирала» в третьем матче серии Кубка Гагарина.

Клуб из Владивостока одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ), отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).

«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1. 

«Ведя 2:0, всегда обидно пропускать в третьем периоде. Все три гола у «Адмирала» забили защитники. «Салавату» не везет немножко. Я ожидал, что у уфимцев не будет легкой прогулки.

Сказывается разница во времени. Играть в 10 утра по Москве немного тяжеловато. Возможно, в третьем периоде «Салавату» не хватило концентрации.

В овертайме Уфа, конечно, давила и бросала, но моментов в позиционной атаке было не так много. Много бросали от синей и бортов, а вот моментов с пятака я не увидел.

Каковы мои ожидания от следующего матча? Конечно же, мне хочется, чтобы в четвертом матче «Салават» выиграл», – сказал бывший защитник уфимского клуба.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ Emil Ivanov
Они играли как будто пьяные
После 2 маленько поднакидались. Думали что дело в шляпе . А оказалось в голове.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
HockeyMan
А как адмирал играет весь сезон? И как адмирал после выезда в Уфе,смог адаптироваться ?
По мне так все в равных условиях. Только в Уфе больше бюджет и лучше состав и у них все шансы на победу. Но пока сильнее Адмирал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rais Kabirov
Как говорится плохому хоккеисту что то мешает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кот
а СЮ не знали что забравшись на второе место, придется играть с Адмиралом и иметь вот эти дальние перелеты и ранние матчи? сами же лезли на второе чтоб соперника взять послабее.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emil Ivanov
Они играли как будто пьяные
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий