Козлов о тактике на 4-й матч с «Адмиралом»: «Салават» будет играть в такой же хоккей. Успокаивать команду? Это не детский сад»
Виктор Козлов поделился мыслями о тактике «Салавата» на четвертый матч серии с «Адмиралом».
Клуб из Владивостока одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ) в третьем матче серии, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).
«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1.
– Почему мало что получалось в позиционных атаках?
– Они хорошо обороняются. Мы должны использовать всю ширину зоны атаки.
Голы на контратаках – это позитивные моменты. Но здесь выиграет тот, кто меньше пропустит. Основное – не ошибиться. Нужен опыт для игры по счету.
– Не было установки уйти в оборону в третьем периоде?
– Должны были продолжать играть так же. Там, где нужно, шайба обязана выходить из зоны. Необходимо блокировать броски.
– Какие позитивные моменты есть в этой игре?
– Мы получили опыт. Вели в две шайбы, в плей-офф нельзя так проигрывать. Просто нельзя.
– Поменяете тактику на четвертый матч?
– На первое место выйдет характер. Мы будем играть в такой же хоккей. Просто нужно добавить в характере.
– Надо ли как-то успокаивать команду после такого поражения?
– Они злые. Успокаивать? Это не детский сад. Все взрослые мужики. Они знают, что нужно делать дальше, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
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