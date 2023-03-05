Козлов о тактике на 4-й матч с «Адмиралом»: «Салават» будет играть в такой же хоккей. Успокаивать команду? Это не детский сад»

поделился мыслями о тактике «Салавата» на четвертый матч серии с « ».

Клуб из Владивостока одержал волевую победу над уфимцами (3:2 ОТ) в третьем матче серии, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде (15:1 по броскам в створ на отрезке).

«Адмирал» повел в серии первого раунда Кубка Гагарина со счетом 2-1.

– Почему мало что получалось в позиционных атаках?

– Они хорошо обороняются. Мы должны использовать всю ширину зоны атаки.

Голы на контратаках – это позитивные моменты. Но здесь выиграет тот, кто меньше пропустит. Основное – не ошибиться. Нужен опыт для игры по счету.

– Не было установки уйти в оборону в третьем периоде?

– Должны были продолжать играть так же. Там, где нужно, шайба обязана выходить из зоны. Необходимо блокировать броски.

– Какие позитивные моменты есть в этой игре?

– Мы получили опыт. Вели в две шайбы, в плей-офф нельзя так проигрывать. Просто нельзя.

– Поменяете тактику на четвертый матч?

– На первое место выйдет характер. Мы будем играть в такой же хоккей. Просто нужно добавить в характере.

– Надо ли как-то успокаивать команду после такого поражения?

– Они злые. Успокаивать? Это не детский сад. Все взрослые мужики. Они знают, что нужно делать дальше, – сказал главный тренер « ».