«Адмирал» победил «Салават» в овертайме, отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде (15:1 по броскам). Счет в серии стал 2-1

«Адмирал» победил « » в овертайме, отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде, счет в серии 2-1.

Клуб из Владивостока одержал волевую победу в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

После двух периодов « » уступал со счетом 0:2 – уфимцы забросили на 38-й и 39-й минутах.

В третьем периоде хозяева отыгрались – отличились (44-я минута) и (57-я минута). «Адмирал» в этой 20-минутке нанес 15 бросков в створ против 1 у «Салавата».

В овертайме победную точку поставил броском с отрицательного угла на 75-й минуте. Таким образом, все три шайбы у хозяев забросили защитники.

Команда под руководством Леонида Тамбиева повела в серии со счетом 2-1.