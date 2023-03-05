«Адмирал» победил «Салават» в овертайме, отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде (15:1 по броскам). Счет в серии стал 2-1

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Евгений Лисовец Юрий Паутов Динар Хамидуллин Хоккей

«Адмирал» победил «Салават» в овертайме, отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде, счет в серии 2-1.

Клуб из Владивостока одержал волевую победу в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина. 

После двух периодов «Адмирал» уступал со счетом 0:2 – уфимцы забросили на 38-й и 39-й минутах.

В третьем периоде хозяева отыгрались – отличились Динар Хамидуллин (44-я минута) и Евгений Лисовец (57-я минута). «Адмирал» в этой 20-минутке нанес 15 бросков в створ против 1 у «Салавата». 

В овертайме победную точку поставил Юрий Паутов броском с отрицательного угла на 75-й минуте. Таким образом, все три шайбы у хозяев забросили защитники. 

Команда под руководством Леонида Тамбиева повела в серии со счетом 2-1. 

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70 комментариев

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AndreyEN
Ответ tim_master
о, сассуоло питерский, здорово! Я же не болею за клубы с берегов мойки, ты что то путаешь) Как там в CAS дела? куда теперь жаловаться побежите?)
как опуск СПаМа пережили?) всё норм? наплакались хоть вдоволь?)))
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Andrey w
Да Уфа со своим размашистом стилем намного нравилась больше . Ужасный хоккей , даже на фоне Адмирала . У Владивостока все шансы пошуметь дальше!
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barbarian1991
Что это тут у нас? Опять "Кубковый хоккей" в откат оказался пшиком?
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tim_master
Ответ AndreyEN
о днари СПаМа повылазили))) плакать и боятся вам вместе со своим позорным клубишкой))) хоккейные уже опозорились и поехали в отпуск, футбольные вчера отскочили от Урала!
о, сассуоло питерский, здорово! Я же не болею за клубы с берегов мойки, ты что то путаешь) Как там в CAS дела? куда теперь жаловаться побежите?)
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AndreyEN
Ответ tim_master
Болеле sos-иски слово не давали 🤡
о днари СПаМа повылазили))) плакать и боятся вам вместе со своим позорным клубишкой))) хоккейные уже опозорились и поехали в отпуск, футбольные вчера отскочили от Урала!
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Ыжык
Ответ Линар Нуртдинов
На самом деле в Уфе постоянно какие то весёлые события в том числе и с хоккеем..
Во Владивостоке не меньше. Но на благодетелей, дарящих победы, СЮ явно не тянет. Сами этих побед уже 10 лет не видите.
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AndreyEN
Ответ Ачиваков Марат
Салават Юлаев, не сало. Можешь налить и закусить салом и бук не забудь поблагодарить. И не проспи игру 7го.
вот не зря болел салОвата называют неандертальцами 👍 вы очень часто доказываете этот факт своим общением!
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Gabo
Так, давай решать, Мурат. Брат Марата, сват Салавата.
- Давай Ренат, а то Решат и Рашид сами ничё не решат...
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tim_master
Ответ AndreyEN
Ай да Адмирал, ай да красавцы 👏👏👏 слабоват оказался саловат)))
Болеле sos-иски слово не давали 🤡
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Олег
Ответ Xell
Салават вообще не боролся. Просто лег в откат на удержание.
За это и наказали.
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МИХАЛЫЧ
Какие молодцы, прям гордость за земляков
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Фаниль
Ответ позор не адекватам
Кто возомнил? 😃 Я как болельщик СЮ говорю, не позориться и не бросаться словами «что кого то натянем» Вот пройдём Адмирал , тогда и будем громко кричать, а пока нас переигрывает соперник. А то натянет он чехол на пианино…..
Мы ведь знаем что мы возьмём!!! Я так образно написал.
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Фаниль
Ответ Rais Kabirov
Не удивлюсь если после завтра будет 2:2в серии .лучше бы я мультики смотрел с детьми
Обязательно будет 2:2 и домой там решим вопрос.
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позор не адекватам
Ответ Фаниль
Кто тут позорится??? Вы кем себя возомнили????? Что плей-офф вышли уже пальцы вейром???? Мы каждый сезон выходим в плей-офф. И возьмём серию. И тогда я буду угорать!!!!!!!
Кто возомнил? 😃
Я как болельщик СЮ говорю, не позориться и не бросаться словами «что кого то натянем»
Вот пройдём Адмирал , тогда и будем громко кричать, а пока нас переигрывает соперник.
А то натянет он чехол на пианино…..
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Линар Нуртдинов
Ответ Ыжык
Как будто в Уфе часто празднуют победы.
На самом деле в Уфе постоянно какие то весёлые события в том числе и с хоккеем..
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Звездный Инстаграм
Ответ Венер Кучербаев
те, кто кричит про оборонительный хоккей, вы не рассматриваете вариант, что у команды могли силы кончиться? разница во времени, перелёт, ранее время матча могли сказаться. P.S. Я прожил в Приморье 7 лет, хорошо знаю, что перелёт ОТТУДА даётся гораздо легче, чем перелёт ТУДА. 2-3 дня варёный ходишь. если наша команда улетела из Уфы сразу после предыдущего матча, то к следующему уже должны адаптироваться.
С тезисом про более тяжелую адаптацию на Востоке, чем на Западе, согласен. Но в начале овертайма Салават включил приличные скорости, то есть силы у команды были.
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Xell
Ответ guizzy
Наказали Салават за трусливый хоккей в 3-ем периоде. Даже с учётом того, что хотели сэкономить силы, уже вели 2-0, но так играть нельзя, чисто кармически справедливо, что по итогу такой антихоккей (15-1 по броскам) был наказан.
Согласен. Не Салавату одной из лучших атакующих команд в истории КХЛ прижиматься к воротам как Трактор)) Лучшая защита это атака.
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Xell
Ответ mihany12
Что с командой??? Что за тренерские задумки в третьем периоде??? ОДИН БРОСОК В СТВОР ЗА ПЕРИОД!!!?? Это как? ЗАЧЕМ? Зачем команде которая всегда играла в атакующий хоккей играть в оборонительный?!!? Что за хня!!!??? Вообще нет первого звена, это было видно еще по регулярке… Дроздов в четвертое звено, Тикина поднять 2-3, один силовой техничный форвард, хорошо видит площадку зачем его держат в 4 звене???
Это не Салават. Вам Козлов не подходит по стилю.
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Фаниль
Ответ Xell
Впервые попали?)) Адмирал играл с моим Металлургом в ПО в 2014г.
Ну и что? Это не кубковый команда!!!
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Xell
Ответ Фаниль
Рано радуесь, Салават каждый сезон выходит в плей-офф, Адмирал не та команда что б Выйграть салавата и дальше пойти, такого не будет!!! Даже если 7 число проиграем, то потом в Уфе у себя дома Натяним как чехол на пьянина.
Потом физики не будет.
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Xell
Ответ Фаниль
Сегодня не хоккей было, даже нет слов как называть? Вели 2:0 Адмирал за 20 минут разобрал Салавата да и еше довели до овертайм и забили победный гол с острова угла, Если Михаил Науменков не уснул перед нашем воротом и ногами шевелился, то матч до овертайм не дошла бы, такой ощущение что мы и 7 число проиграем тоже с таким настроим, Салават не серьёзно относится к Плей-офф, Адмирал в первые попали в плей-офф и они с радостью играют
Впервые попали?)) Адмирал играл с моим Металлургом в ПО в 2014г.
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timer72
Ответ mihany12
Что с командой??? Что за тренерские задумки в третьем периоде??? ОДИН БРОСОК В СТВОР ЗА ПЕРИОД!!!?? Это как? ЗАЧЕМ? Зачем команде которая всегда играла в атакующий хоккей играть в оборонительный?!!? Что за хня!!!??? Вообще нет первого звена, это было видно еще по регулярке… Дроздов в четвертое звено, Тикина поднять 2-3, один силовой техничный форвард, хорошо видит площадку зачем его держат в 4 звене???
Четвертому звену нужно вообще запрещать идти в атаку
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родом из Ссср
Ответ Венер Кучербаев
те, кто кричит про оборонительный хоккей, вы не рассматриваете вариант, что у команды могли силы кончиться? разница во времени, перелёт, ранее время матча могли сказаться. P.S. Я прожил в Приморье 7 лет, хорошо знаю, что перелёт ОТТУДА даётся гораздо легче, чем перелёт ТУДА. 2-3 дня варёный ходишь. если наша команда улетела из Уфы сразу после предыдущего матча, то к следующему уже должны адаптироваться.
А Адмирал за это время сюда прилетел и одновременно с Салаватом так же туда после тяжелых матчей улетел. Физиологически им даже сложнее было.
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Фаниль
Ответ Number79
Можно на русский перевести ваше послание? За слово выЙграть вообще предлагаю розгами наказывать
Вы кем себя возомнили???? Попали в плей-офф уже пальцы вейром что ли?????? Мы каждый сезон выходим в плей-офф а вы пишите что как будто до этого хоккей не видили 😅😂😅😂
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Xell
Ответ Trash Talking
Мне нравится в этой ситуации не только то, что андердог ведет в серии, но и то, что сам андердог с другого конца страны, где не так уж и часто происходят спортивные события такого масштаба. Хоккейная карта России расширяется! И это прекрасно!
Андердог теперь Салават)) Им нужно умирать но цеплять матч, с 1—3уверен уже не выйдут.
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