«Адмирал» победил «Салават» в овертайме, отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде (15:1 по броскам). Счет в серии стал 2-1
«Адмирал» победил «Салават» в овертайме, отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде, счет в серии 2-1.
Клуб из Владивостока одержал волевую победу в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
После двух периодов «Адмирал» уступал со счетом 0:2 – уфимцы забросили на 38-й и 39-й минутах.
В третьем периоде хозяева отыгрались – отличились Динар Хамидуллин (44-я минута) и Евгений Лисовец (57-я минута). «Адмирал» в этой 20-минутке нанес 15 бросков в створ против 1 у «Салавата».
В овертайме победную точку поставил Юрий Паутов броском с отрицательного угла на 75-й минуте. Таким образом, все три шайбы у хозяев забросили защитники.
Команда под руководством Леонида Тамбиева повела в серии со счетом 2-1.
- Давай Ренат, а то Решат и Рашид сами ничё не решат...
Я как болельщик СЮ говорю, не позориться и не бросаться словами «что кого то натянем»
Вот пройдём Адмирал , тогда и будем громко кричать, а пока нас переигрывает соперник.
А то натянет он чехол на пианино…..