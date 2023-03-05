Пименов о 3-м периоде «Салавата»: «Не в свою игру сыграли, осторожничали, много отбрасывались. «Адмирал» это почувствовал, понял, что может забить»
Артем Пименов прокомментировал поражение от «Адмирала» в третьем матче серии Кубка Гагарина.
«Салават Юлаев» вел 2:0 после двух периодов, но в третьем отрезке при счете 1:15 по броском пропустил две шайбы, а затем уступил в овертайме.
– Почему упустили преимущество в матче?
– Сыграли не в свою игру. Откатывались, дали сопернику глоток воздуха.
Их болельщики погнали, они почувствовали, что могут забить. Нам надо было продолжать бежать вперед и прессинговать.
– Почему у «Салавата» такие проблемы с созданием моментов?
– Площадка здесь меньше, чем в Уфе, поэтому такой хоккей получается. Но мы и так создавали моменты, они были. Нужна реализация.
– Что надо менять команде?
– Нужно больше играть в зоне атаки.
Мы позволили сопернику играть на нашей половине, контролировать шайбу в зону атаки. Нужно бросать, так как площадка маленькая, много отскоков.
– Не было установки играть от обороны в третьем периоде?
– Установки не было, сами осторожничали. Много отбрасывались, соперник это почувствовал.
У них появилась уверенность, поняли, что могут забить. Первый гол им многое дал в этом плане, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
Вот моряки и насели. Промаргали игру ,а могли и
Выиграть .