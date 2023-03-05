Мичков набрал 4+2 в 2 матчах плей-ин МХЛ. «Капитан» прошел молодежку «Витязя» и поборется за Кубок Харламова

Теги Капитан драфт НХЛ КХЛ МХЛ Русские Витязи Кубок Харламова Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков набрал 4+2 в 2 матчах плей-ин МХЛ, «Капитан» поборется за Кубок Харламова.

«Капитан» обыграл «Русских Витязей» в серии плей-ин до 2 побед со счетом 2-0 (3:1 и 4:1). Клуб из Ступино вышел в основную сетку плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

18-летний форвард «Сочи» Матвей Мичков, отправленный клубом на усиление юниорской команды, набрал по 3 (2+1) очка в каждой игре. 

В этом сезоне Мичков набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за сочинский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Один из фаворитов драфта НХЛ-2023 выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне в составе СКА-1946.

Бедард набрал 4+1 в матче с «Виннипег Айс», «Реджайна» обыграла лидера WHL – 5:3 после 0:3. У Коннора 58+61 в 46 играх

Фантилли сделал дубль в матче с Висконсином. У него 52 очка в 30 играх – больше всех в NCAA

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5 комментариев

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Михаил Качалов
Автомобилисту удачи
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Дмитрий Валерьевич
Ответ Maxim Shumov
Капитан - молодежка Сочи, а Сочи - фарм СКА. Получается, если Капитан станет чемпионом МХЛ - Роман заслужит новый перстень и орден от царя?
И орден имени Йозе Марино
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Maxim Shumov
Капитан - молодежка Сочи, а Сочи - фарм СКА.
Получается, если Капитан станет чемпионом МХЛ - Роман заслужит новый перстень и орден от царя?
+5
-1
+4
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Александр Балабанов
Ответ Niko [Ars]
то есть Ступино это молодёжка Сочи?
С сезона-17/18
+2
0
+2
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Niko [Ars]
то есть Ступино это молодёжка Сочи?
0
0
0
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