Мичков может остаться в «Сочи» в следующем сезоне: «Есть такие варианты, проговариваем. Матвей сам с удовольствием останется»

ответил на вопрос о том, может ли остаться в «Сочи».

18-летний нападающий по ходу сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате .

– Есть ли варианты, что Мичков продолжит выступать за « » в следующем сезоне?

– Да, есть такие варианты. Мы проговариваем сейчас. Матвей сам с удовольствием останется, и мы тоже хотели бы, чтобы игрок такого уровня был у нас в команде.

Но он находится в аренде, права принадлежат хоккейному клубу СКА. Это будет их решение. Какое он будет, такое и примем. Мы выскажем свое желание.

Если СКА видит его у себя в составе и хочет, чтобы он играл там, мы примем это решение. Будем разговаривать, договариваться, – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям сочинского клуба.