Мичков может остаться в «Сочи» в следующем сезоне: «Есть такие варианты, проговариваем. Матвей сам с удовольствием останется»

Теги СКА Алексей Бадюков драфт НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Алексей Бадюков ответил на вопрос о том, может ли Матвей Мичков остаться в «Сочи».

18-летний нападающий по ходу сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.

– Есть ли варианты, что Мичков продолжит выступать за «Сочи» в следующем сезоне?

– Да, есть такие варианты. Мы проговариваем сейчас. Матвей сам с удовольствием останется, и мы тоже хотели бы, чтобы игрок такого уровня был у нас в команде.

Но он находится в аренде, права принадлежат хоккейному клубу СКА. Это будет их решение. Какое он будет, такое и примем. Мы выскажем свое желание.

Если СКА видит его у себя в составе и хочет, чтобы он играл там, мы примем это решение. Будем разговаривать, договариваться, – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям сочинского клуба.

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6 комментариев

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Максим Шмальц
Как Роман Ротенберг решит так и будет. Матвей сам не решает.
+3
0
+3
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Данила
Молодец 👍
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usenko
Ответ askarik1992
Ну и дурак если останется.. Лучше в ахл попылить.. Бедард разрывать лигу будет а мичков гнить в кхл
В АХЛ? С контрактом со СКА до 26 года. Расскажите как такое возможно?
+1
0
+1
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Фёдор Кузнецов
Хороший вариант будет, он сыгрался с Гараевым и Тянуллиным
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
askarik1992
Ну и дурак если останется.. Лучше в ахл попылить.. Бедард разрывать лигу будет а мичков гнить в кхл
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Омиго
Хорошая новость,было бы не плохо на повышениеотправить иванюженкова,третьяка, точицкого,да и феоктистову пора в беларуссию в жлобинский клуб а то они с уходом Анисина стали плохо играть
+1
0
+1
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