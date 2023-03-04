Бедард набрал 4+1 в матче с «Виннипег Айс», «Реджайна» обыграла лидера WHL – 5:3 после 0:3. У Коннора 58+61 в 46 играх

Теги НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Канадская хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард набрал 4+1 в матче с «Виннипег Айс», «Реджайна» выиграла 5:3 после 0:3.

17-летний форвард «Пэтс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата WHL. 

В активе фаворита драфта НХЛ-2023 стало 119 (58+61) очков в 46 играх. Он возглавляет бомбардирскую и снайперскую гонки лиги. 

Отметим, что «Виннипег» идет на первом месте в общей таблице лиги с 97 очками в 58 играх. У «Реджайны» 63 очка в 57 играх. 

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4 комментария

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RED_WINGS
Фантилли будет скорее всего вторым, чем то похоже на историю Макдевид/Айкел.
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Антон Якимцев
Ощущение, что два Коннора ведут заочный батл)))
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Антон Якимцев
Ответ Pink Floyd1276
Да дайте уже Харт этому Коннору.
Для этого Филадельфии стоит начать чуть похуже играть ещё.
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Pink Floyd1276
Да дайте уже Харт этому Коннору.
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