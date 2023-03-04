Бедард набрал 4+1 в матче с «Виннипег Айс», «Реджайна» обыграла лидера WHL – 5:3 после 0:3. У Коннора 58+61 в 46 играх
Коннор Бедард набрал 4+1 в матче с «Виннипег Айс», «Реджайна» выиграла 5:3 после 0:3.
17-летний форвард «Пэтс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата WHL.
В активе фаворита драфта НХЛ-2023 стало 119 (58+61) очков в 46 играх. Он возглавляет бомбардирскую и снайперскую гонки лиги.
Отметим, что «Виннипег» идет на первом месте в общей таблице лиги с 97 очками в 58 играх. У «Реджайны» 63 очка в 57 играх.
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