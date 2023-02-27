Мичкова хотят все клубы НХЛ. Самый активный интерес – от «Анахайма», «Сан-Хосе» и «Чикаго» («Матч ТВ»)

Теги СКА Нэшвилл Чикаго Анахайм Сан-Хосе НХЛ драфт НХЛ КХЛ Сочи Матч ТВ Матвей Мичков Хоккей

Три клуба НХЛ проявляют наибольший интерес к Матвею Мичкову в преддверии драфта.

18-летний нападающий по ходу сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.

«Очень серьезный интерес к Мичкову проявляют «Анахайм», «Сан‑Хосе», «Чикаго». Представители этих клубов выходили на агента хоккеиста.

Очень активны люди из «Чикаго». На связи постоянно легендарный скаут «Анахайма» Константин Крылов. Да, там желание очень большое.

При этом есть понимание, что получить Мичкова хотят все клубы НХЛ. Причем никого вообще не смущает, что у Матвея есть контракт со СКА до 2026 года.

Интерес проявляет даже «Нэшвилл», который вроде бы не должен быть сильно внизу в драфт‑лотерее, но и он сильно активничает.

Мичков котируется лучше, чем даже шведский нападающий Лео Карлссон, который по оценкам некоторых скаутских агентств идет выше среди европейцев.

Вообще отношение к Матвею в Северной Америке гораздо серьезнее, чем в России, где кто‑то посмеивается над его командировкой в «Сочи».

Хотя там Мичков показал замечательную статистику, и теперь в «Капитане» в плей‑офф МХЛ у него будут цифры еще выше, – сообщил источник «Матч ТВ».

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35 комментариев

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гилберт
Легендарный скаут???
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Павел74
Ответ Олег
Ему надо мясом обрасти, потом об нхл думать. МОЛОДОЙ ЕЩЁ.
молодой ищо
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Егор Параскун
Ответ Darkhan Darkhan
Лысенков запарил новости сочинять из ниоткуда
Он не сочиняет, его источник Мильштейн)
+1
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dalmolchun
Ответ TR31HK
С-ка в своём репертуаре, конечно для них он молод ещё, но в любом клубе середняке КХЛ он бы лучше набирался реального опыта игры с нормальными игроками в команде. А так в сочи.... Талант есть, но ему надо расти, а его гробят в сочи...
Кросби гробили в Питсбурге, Овечкина в Вашингтоне, а Макдэвида в Эдмонтоне. На момент драфта этих хоккеистов перечисленные клубы были хуже , чем Сочи.
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a2wai
Ответ Кеша
Мичкова хотят все клубы . А его тренера Ротенберга не хотят заодно ? Не отдадим ! Как же мы будем жить без его ежедневных фантазий .Кто нам будет каждый день вещать о Величии СКА , взявшимся из ни откуда с приходом Газпрома .
Ротенберга пускай забирают, его не жалко...
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Кеша
Мичкова хотят все клубы . А его тренера Ротенберга не хотят заодно ? Не отдадим ! Как же мы будем жить без его ежедневных фантазий .Кто нам будет каждый день вещать о Величии СКА , взявшимся из ни откуда с приходом Газпрома .
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Жорег Борщофф
Типичные комментарии, отказывается игрок уезжать - "ой, дурак, сгниёт в нашем болоте", человеку 18 лет - "ой, рано ему, надо ещё тут поиграть". Теоретики. Это так не работает, все люди разные!
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jonikmus
Ответ Oleg Kolesnikov
Не существует ни одного рейтинга от более-менее авторитетного источника (бери хоть 20 рейтингов), где не ставили бы Мичкова в топ-5 (причем на низкое 5-е место ставят только лишь с околохоккейной мотивацией типа контракта, геополитической ситуацией и русского фактора). Так что то что Мичкова не будет в топ-5 это фантастика.
Я даже уверен что Мичкова вторым выберут ,в прошлом году я написал что Славковского выберут первым ,мне многие у виска крутили ,но у генов свои мысли .Если появляется крутой хоккеист из России,его будут ждать , конечно контракт со СКА был по мне так тупизмом ,но что есть ,чувак реально неограниченный бриллиант .Фантили так по мне в НХЛ максимум заиграет как Ван Римсдайк ,а так думаю это второй Нолан Патрик ,если его выберут все таки под вторым номером
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Олег
Ему надо мясом обрасти, потом об нхл думать.
МОЛОДОЙ ЕЩЁ.
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йозе марино
Ответ Сергей Кот
как написали? вспоминается анекдот, про письмо, в котором просят Васю выслать денег не тем тоном, вместо того чтобы написать вежливое "Вася вышли денег", написали возмутительное и хамское "Вася вышли денег"
у меня в школе был физрук Сергей Иванович Кот, это вы?)))
+2
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Волька-ибн-Алёша
а почему не упомянут СК "Новая земля"?
+3
-3
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Сергей Кот
Ответ йозе марино
да не, понятное дело, что интересен, просто матч тв так написали это всё...читаешь и смеяться охота))
как написали? вспоминается анекдот, про письмо, в котором просят Васю выслать денег не тем тоном, вместо того чтобы написать вежливое "Вася вышли денег", написали возмутительное и хамское "Вася вышли денег"
+1
-4
-3
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trav
Ответ йозе марино
да не, понятное дело, что интересен, просто матч тв так написали это всё...читаешь и смеяться охота))
Они написали все строго по фактам
+2
-6
-4
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Oleg Kolesnikov
Прогноз на то, под каким номером уйдет Мичков, довольно прост: не более 1%, что он уйдет под 1 номером, 4% что он уйдет ниже 4 места (5 и ниже), и остальные 95% распределены примерно поровну между 2, 3 и 4 местами, тут все зависит от того, какая команда какое место займет в лотерее. Например, если Коламбус получит второй выбор, то, скорее всего, они выберут центра - Фантилли. А если Анахайм будет вторым, то я бы поставил, что они выберут вторым Мичкова.
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vesh
на самом деле было так:
— какие клубы НХЛ интересуются Мичковым)
— ДА ВАЩЕ ВСЕ!
+8
-1
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йозе марино
Ответ Сергей Кот
ну да, на самом-то деле он никому не нужен и не интересен
да не, понятное дело, что интересен, просто матч тв так написали это всё...читаешь и смеяться охота))
+8
-5
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rereg84
Ответ TR31HK
С-ка в своём репертуаре, конечно для них он молод ещё, но в любом клубе середняке КХЛ он бы лучше набирался реального опыта игры с нормальными игроками в команде. А так в сочи.... Талант есть, но ему надо расти, а его гробят в сочи...
Поэтому наверное в НХЛ первыми выбирают последние команды:) Как раз когда результат здесь и сейчас с тебя не требуют можно и расти, потому что ошибаться можно, а без них никуда ты не вырастишь, "ошибки роста" знаешь такое? А если тебя за каждый косяк на лавку сажать будут никуда ты не вырастешь от слова совсем, у нас как раз много молодых так загубили.
0
0
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Алексей Панин
Ответ Ruscello
А кто там будет, ваш прогноз? Как по мне, он топ-три точно.
Так ему же лучше, попадет в более сильный клуб
+1
0
+1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Дима Миронов
а что Коламбус? не верят в него?
Коламбус пока главный претендент на 1 пик,не думаю что они решат брать Мичкова
+7
0
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Oleg Kolesnikov
Ответ progexpNN
ТОП-5 - Бедард, Фантилли, Карлссон, Смит, Бенсон.
Не существует ни одного рейтинга от более-менее авторитетного источника (бери хоть 20 рейтингов), где не ставили бы Мичкова в топ-5 (причем на низкое 5-е место ставят только лишь с околохоккейной мотивацией типа контракта, геополитической ситуацией и русского фактора). Так что то что Мичкова не будет в топ-5 это фантастика.
+10
-2
+8
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Фёдор Кузнецов
Ответ Супер Вася П.
Такая же легенда как Вася Подколзин "легенда" Ванкувера)))
Подколзин в КХЛ в лучшем сезоне набрал 11 очков, Мичков за пол сезона в Сочи набрал 20 очков
+7
-1
+6
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Ruscello
Ответ Супер Вася П.
Такая же легенда как Вася Подколзин "легенда" Ванкувера)))
Я видел живьем и того, и другого. Подколзин близко к Мичкову не стоит.
+6
0
+6
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progexpNN
Ответ Ruscello
А кто там будет, ваш прогноз? Как по мне, он топ-три точно.
ТОП-5 - Бедард, Фантилли, Карлссон, Смит, Бенсон.
+3
-8
-5
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Супер Вася П.
Ответ Ruscello
В Монреаль, будет там легендой.
Такая же легенда как Вася Подколзин "легенда" Ванкувера)))
+8
-7
+1
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progexpNN
Пусть забирает Чикаго. Им нужнее...
+4
0
+4
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