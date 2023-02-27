Мичкова хотят все клубы НХЛ. Самый активный интерес – от «Анахайма», «Сан-Хосе» и «Чикаго» («Матч ТВ»)

Три клуба НХЛ проявляют наибольший интерес к в преддверии драфта.

18-летний нападающий по ходу сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате .

«Очень серьезный интерес к Мичкову проявляют « », «Сан‑Хосе», « ». Представители этих клубов выходили на агента хоккеиста.

Очень активны люди из « ». На связи постоянно легендарный скаут « » Константин Крылов. Да, там желание очень большое.

При этом есть понимание, что получить Мичкова хотят все клубы . Причем никого вообще не смущает, что у Матвея есть контракт со до 2026 года.

Интерес проявляет даже « », который вроде бы не должен быть сильно внизу в драфт‑лотерее, но и он сильно активничает.

Мичков котируется лучше, чем даже шведский нападающий Лео Карлссон, который по оценкам некоторых скаутских агентств идет выше среди европейцев.

Вообще отношение к Матвею в Северной Америке гораздо серьезнее, чем в России, где кто‑то посмеивается над его командировкой в « ».

Хотя там Мичков показал замечательную статистику, и теперь в «Капитане» в плей‑офф МХЛ у него будут цифры еще выше, – сообщил источник «Матч ТВ».