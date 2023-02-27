Мичкова хотят все клубы НХЛ. Самый активный интерес – от «Анахайма», «Сан-Хосе» и «Чикаго» («Матч ТВ»)
Три клуба НХЛ проявляют наибольший интерес к Матвею Мичкову в преддверии драфта.
18-летний нападающий по ходу сезона перешел из СКА в «Сочи» на правах аренды и набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за южан в Фонбет чемпионате КХЛ.
«Очень серьезный интерес к Мичкову проявляют «Анахайм», «Сан‑Хосе», «Чикаго». Представители этих клубов выходили на агента хоккеиста.
Очень активны люди из «Чикаго». На связи постоянно легендарный скаут «Анахайма» Константин Крылов. Да, там желание очень большое.
При этом есть понимание, что получить Мичкова хотят все клубы НХЛ. Причем никого вообще не смущает, что у Матвея есть контракт со СКА до 2026 года.
Интерес проявляет даже «Нэшвилл», который вроде бы не должен быть сильно внизу в драфт‑лотерее, но и он сильно активничает.
Мичков котируется лучше, чем даже шведский нападающий Лео Карлссон, который по оценкам некоторых скаутских агентств идет выше среди европейцев.
Вообще отношение к Матвею в Северной Америке гораздо серьезнее, чем в России, где кто‑то посмеивается над его командировкой в «Сочи».
Хотя там Мичков показал замечательную статистику, и теперь в «Капитане» в плей‑офф МХЛ у него будут цифры еще выше, – сообщил источник «Матч ТВ».
МОЛОДОЙ ЕЩЁ.
— какие клубы НХЛ интересуются Мичковым)
— ДА ВАЩЕ ВСЕ!