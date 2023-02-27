Мичков сыграет за «Капитан» в матчах плей-ин с молодежкой «Витязя» за выход в плей-офф МХЛ
Матвей Мичков усилит «Капитан» в матчах МХЛ.
18-летний нападающий присоединится к команде из Ступино после того, как «Сочи» не попал в плей-офф и завершил Фонбет регулярный чемпионат КХЛ.
«Капитан», который сотрудничает с «Сочи», в плей-ин встретится с «Русскими Витязями» в серии до двух побед. Победитель выйдет в основную сетку плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.
Мичков набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за сочинский клуб.
Матвей выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне в составе СКА-1946.
5 очков и лакросс-гол – Мичков мощно зафиналил сезон. Перед драфтом он лучше Панарина и Тарасенко
1 комментарий