Мичков сыграет за «Капитан» в матчах плей-ин с молодежкой «Витязя» за выход в плей-офф МХЛ

Теги Капитан драфт НХЛ КХЛ МХЛ Русские Витязи Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков усилит «Капитан» в матчах МХЛ.

18-летний нападающий присоединится к команде из Ступино после того, как «Сочи» не попал в плей-офф и завершил Фонбет регулярный чемпионат КХЛ.

«Капитан», который сотрудничает с «Сочи», в плей-ин встретится с «Русскими Витязями» в серии до двух побед. Победитель выйдет в основную сетку плей-офф Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

Мичков набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за сочинский клуб.

Матвей выиграл Кубок Харламова в прошлом сезоне в составе СКА-1946.

5 очков и лакросс-гол – Мичков мощно зафиналил сезон. Перед драфтом он лучше Панарина и Тарасенко

1 комментарий

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Космический Котик
А когда матчи-то? Какая-то неполная новость.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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