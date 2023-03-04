Игорь Лещук: «В НХЛ очень зрелищный хоккей. Чем больше людей ходит, тем доходы клубов и лиги выше. Хочется, чтобы и у нас в футболе к этому пришли»

Вратарь футбольного « » поделился мнением о хоккее в Северной Америке.

– Следите вообще за ?

– Раньше следил больше, постоянно смотрел обзоры. Сам был на двух матчах – в Анахайме, где хозяева играли с «Филадельфией», и в Бруклине на домашнем матче «Нью-Йорк Айлендерс».

В Калифорнии мне больше понравилось, там арена поинтереснее. Плюс это был мой первый матч. Хотел увидеть драку – и в итоге в третьем периоде мое желание осуществилось!

Мне нравится, что у них и площадка поменьше, и интенсивности больше. В Северной Америке очень зрелищный хоккей, настоящее шоу. Чем больше людей ходит, тем доходы клубов и лиги выше. Хочется, чтобы и у нас в футболе к этому пришли, – сказал Лещук.