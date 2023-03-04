Игорь Лещук: «В НХЛ очень зрелищный хоккей. Чем больше людей ходит, тем доходы клубов и лиги выше. Хочется, чтобы и у нас в футболе к этому пришли»

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Вратарь футбольного «Динамо» Игорь Лещук поделился мнением о хоккее в Северной Америке.

– Следите вообще за НХЛ?

– Раньше следил больше, постоянно смотрел обзоры. Сам был на двух матчах – в Анахайме, где хозяева играли с «Филадельфией», и в Бруклине на домашнем матче «Нью-Йорк Айлендерс».

В Калифорнии мне больше понравилось, там арена поинтереснее. Плюс это был мой первый матч. Хотел увидеть драку – и в итоге в третьем периоде мое желание осуществилось!

Мне нравится, что у них и площадка поменьше, и интенсивности больше. В Северной Америке очень зрелищный хоккей, настоящее шоу. Чем больше людей ходит, тем доходы клубов и лиги выше. Хочется, чтобы и у нас в футболе к этому пришли, – сказал Лещук. 

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