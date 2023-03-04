«Вашингтон» показал свитер для разминки, посвященный женщинам в хоккее

« » представил свитер для разминки, посвященный женщинам в хоккее.

«Кэпиталс» наденут эти джерси перед матчем с «Чикаго» 23 марта в рамках акции «Женщины в хоккее».

Дизайн был вдохновлен Разделом IX и разработан экс-голкипером и архитектором Кимберли Сасс.

«На свитере изображены достопримечательности Вашингтона, он прославляет историю и основы для изменений, как архитектурных, так и юридических, связанных с Разделом IX», – говорится на сайте клуба НХЛ.

Раздел IX – федеральный закон США, запрещающий дискриминацию по половому признаку в рамках образовательных программ.

Фото: официальный сайт «Вашингтона»