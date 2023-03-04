Генменеджер «Вашингтона» о дедлайне: «Встречался с Овечкиным, чтобы рассказать ему, что произойдет»
Генменеджер «Вашингтона» рассказал, о чем говорил с Александром Овечкиным перед дедлайном.
«Я встречался с Ови для того, чтобы рассказать ему, что, по моему мнению, произойдет здесь в будущем, просто чтобы он понял, почему. Почему это должно было случиться и чего мы надеемся достичь благодаря обменам в дедлайн», – сказал Брайан Маклеллан.
Овечкин был недоволен решением «Вашингтона» обменять Орлова (The Athletic)
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